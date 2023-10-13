CD Projekt RED, hayatını kaybeden bir seslendirme sanatçısının sesini yapay zekâyla Cyberpunk 2077'de tekrar kullandığını açıkladı. Viktor Vektor'un Lehçe dublajını yapan ve 2021'de hayatını kaybeden Milogost Reczek'in sesi, ailesinin izni alınarak Phantom Liberty'de kullanılmış.

Sürekli gelişen yapay zekâ teknolojileri, artık hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Bu teknolojileri gerçek mi sahte mi anlaması zor olan video, görüntü ve sesler oluştururken de kullanabiliyoruz. Bugün oyun devi CD Projekt RED’den gelen bir açıklama da Cyberpunk 2077’de bu tarz bir yaklaşım sergilendiğini ortaya koyuyor.

Açıklamaya göre geliştiriciler, yakın zamanda çıkan DLC Phantom Liberty’de bir karakterin sesini yapay zekâyla oluşturmuş. Ancak bu durumu ilginç yapan şey yapay zekânın kullanılması değil. Şirket, daha önce oyunda görev alan ancak 2021’de hayatını kaybeden Milogost Reczek isimli bir seslendirme sanatçısının sesini tekrar kullanmak için yapay zekâdan yararlanmış.

Viktor Vektor karakterine hayat veren Milogost Reczek’in sesi, ailesinin de izni alınarak yapay zekâyla taklit edildi ve oyunda kullanıldı

The Witcher oyunlarında da yer alan Polonyalı seslendirme sanatçısı Milogost Reczek, Cyberpunk 2077’nin Lehçe dublajlı versiyonunda doktor karakter Viktor Vektor’a hayat veriyordu. Reczek, orijinal oyunda bu karakteri seslendirmişti ancak Phantom Liberty DLC’si için rolünü tekrar üstlenemeden 2021 yılında hayata gözlerini yummuştu.

CD Projekt RED de Reczek’in sesini “rol için mükemmel” olduğu için değiştirmek istemedi ve yapay zekâya yöneldi. Oyun devi, bunun ardından Reczek’in ailesiyle temasa geçti ve sesin kullanımı için izin aldı. Devamında ise Kiev merkezli girişim Respeecher tarafından sağlanan ses klonlama teknolojisine yöneldi.

Oyunun yerelleştirme tarafında yöneticisi olan Mikolaj Szwed, Reczek’in oğullarının çok büyük destek verdiğini ve projeyi ilerletmelerini sağladıklarını ifade etti. Szwed ve ekibi, seslendirme sanatçısının konuşma tarzını taklit etmeye çalışan Janusz Zadura isimli bir başka sanatçıyla çalıştı. Bu sanatçının kaydettiği replikler de yapay zekâ yardımıyla Reczek’in sesine benzetildi.

Yapay zekâ kullanımını eğlence sektöründe ilk kez görmüyoruz. Daha önce birçok film ve dizide de hayatını kaybeden kişiler geri getirilmişti. Örneğin Respeecher’ın teknolojisi, Star Wars dizisi The Mandalorian’ın ikinci sezonunda genç Luke Skywalker’ın sesi için kullanılmıştı. Ayrıca Obi-Wan Kenobi dizisinde de James Earl Jones’un ikonik Darth Vader sesi böyle oluşturulmuştu.

Bu gelişme, her ne kadar Reczek’e bir saygı duruşu olarak görülse de yapay zekâ hakkındaki endişelerin doğru olduğunun da bir göstergesi. Birçok sanatçı, ileride seslerinin veya görüntülerinin kullanılabilmesinden ve işlerini kaybetmekten korkuyordu. Hatta Hollywood’da bu nedenden dolayı aylardır devam eden ve birçok yapımın durmasına neden olan bir grev bile vardı. Bu konuda nasıl önlemler alınacağı büyük merak konusu.