Cyberpunk 2077 Yapımcısından Oyun Motoru Açıklaması

Cyberpunk 2077'nin yapımcısı Richard Borzymowski, oyunda kullanılan oyun motoruyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt ile aynı oyun motorunu kullanmayacak.

The Witcher serisini oyun dünyasına kazandıran CD Projekt RED, bildiğiniz üzere şu anda yine çok büyük bir proje üzerinde çalışıyor. Bu proje de tabii ki daha önce görüntülerini izlediğimiz efsane olacak gibi duran Cyberpunk 2077. Peki Cyberpunk 2077’de hangi oyun motoru kullanılacak?

CD Projekt RED, Cyberpunk 2077’nin The Witcher 3: Wild Hunt’tan farklı bir motor kullanacağını açıkladı. The Witcher 3: Wild Hunt’ı oynamış veya en azından görsellerini görmüşseniz oyunun efsane bir atmosfere sahip olduğunu fark etmişsinizdir.

MCV UK’e açıklamaya yapan Cyberpunk 2077 yapımcısı Richard Borzymowski, geliştiricinin Cyberpunk 2077’yi The Witcher 3: Wild Hunt’ın oyun motorunu kullanarak yapamayacağını belirtti. Richard, yeni oyun motorunun geliştiricilere Cyberpunk 2077’yi birinci şahıs yapma imkanını tanıdığını söyledi.

Açıklamasına devam eden Richard, yeni oyun motorunun geliştiricilere ‘etraftaki binalara ve gökdelenlere dikeylik kattığını’ da ekledi. CD Projekt RED, daha önce Cyberpunk 2077’nin gökdelenlerinde birkaç görev olabileceğini açıklamıştı. Yani Richard’ın açıklamalarına göre yeni oyun motoru olmasaydı bu görevler de olmayacaktı.

Richard’ın yeni oyun motoruyla ilgili açıklamaları burada da bitmiyor. Richard, bu oyun motoru sayesinde Cyberpunk 2077’ye ‘evrensel aydınlatma (global illumination)’ eklenebildiğini söyledi. Oyun, gece ve gündüz döngüsüne sahip. Ancak bu döngü yalnızca hava renginin değişmesiyle sağlanmayacak.

CD Projekt RED, daha önce yaptığı açıklamalarda Cyberpunk 2077’nin The Witcher 3: Wild Hunt’tan daha küçük olacağını açıklamıştı. Bununla birlikte daha kısa bir hikayeye sahip olabileceğini de aktarmıştı. Fakat öyle görünüyor ki oyun her ne kadar küçük olacak olsa da oyuncular bu alanda yapacak bir sürü şeye sahip olacak.

Yeni oyun motoru hakkında yapılan açıklama aslında Cyberpunk 2077’nin geliştirilme sürecinin neden bu kadar uzun sürdüğünü de biraz aydınlatabilir. Beliştirilme süreci her ne kadar uzun olsa da umarız oyun beklediğimiz kadar iyi çıkabilir.