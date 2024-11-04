Tesla Cybertruck, Meksika'da teslimatlar başladıktan sonra kazalara karışmaya başladı.

Uzun zamandır beklenen Tesla Cybertruck'ın küresel pazarlarda teslimatı başladı. Fütüristik tasarımı ile dikkat çeken model, Meksika'da teslimatlar başladıktan birkaç gün sonra iki kazaya karıştı. Bu kazalardan biri oldukça büyük bir kaza olarak karşımıza çıktı.

Guadalajara'da yaşanan bu büyük kazada, bir Cybertruck takla attı ve aracı kullanan 18 yaşındaki kadın araçtan dışarı fırladı. Sonrasında da ağır yaralı olarak kaldırımda yatmaya başladı. Araçtaki diğer üç yolcu ise itfaiyeciler tarafından hidrolik ekipmanlar kullanılarak çıkarıldı. Bu yolcuların biri 17, biri 19, biri ise 60 yaşında idi. Diğer kazada ise 23 yaşındaki bir sürücü, park hâlindeki bir kamyona ve bir evin kapısına çarptı. Bu kazada kimse zarar görmedi.

Cybertruck'ın güvenliği tartışma konusu oldu

Henüz ülkemizde Tesla Cybertruck yok ancak aracın karıştığı kazalar beraberinde güvenlik sorunlarını da ortaya koyuyor. Bu türden kazalar, elektrikli kamyonetlerin kullanımı konusunda daha fazla bilgilendirmeye ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. Elektrikli araçları kontrol etmek de özelliklerini kullanabilmek de zor olabiliyor.

Tesla her ne kadar kendi elektrikli kamyonetinin sağlamlığına vurgu yapıyor olsa da, bu tür kazalar bizlere yeni nesil araçların daha farklı olduklarını ve ona göre bir yaklaşımla kullanmak gerektiğini gösteriyor.

Tesla Cybertruck'ın Meksika'daki teslimatları 25 Eylül'de başlamıştı. Meksika, Cybertruck'ın ABD dışında satışa çıktığı ilk ülke olmuştu.