Dikkati Yüksek Tutmak, Sağlığı Olumlu Etkiliyor

İnsanların farkındalıkları üzerinde çalışma yürüten bilim insanları, daha fazla pratik yapmanın dikkati ve farkındalığı arttırdığını söylüyorlar. Sadece dikkat dağıtıcı faktörleri ortadan kaldırmak farkındalığı ve dikkati artırmak için yeterli olmuyor.

ABD’de bulunan Drexel Üniversitesi’den araştırmacılar, “şu anki farkındalık” isminde bir çalıştırma gerçekleştirdiler. Araştırmacılar, “şu anki farkındalık”'ı kişinin deneyimlerinin tamamen farkında olmasını sağlayacak sürekli dikkat ve farkındalık durumu olarak açıklıyorlar. Araştırmacıların, deneyimler olarak bahsettiği faktörler; sesler, kokular, düşünceler ve duygular olarak ifade ediliyor.

Araştırmacılar, örnek olarak bulaşık yıkama deneyimini veriyorlar. İnsanlar genellikle bulaşık yıkarken yapılan şeylerden ziyade başka konuları düşünüyor. Şu anki farkındalık yaşayan insanlar, bulaşık yıkarken deneyim olarak süngerin ve ılık suyu hissederler ve lavaboya yerleştirilen tabakların seslerini duyarlar.

Brown Üniversitesi Farkındalık Merkezi’nde araştırmacı olarak görev alan Dr. Judson Brewer, farkındalığı artırmak için akıllı telefon kullanım sürelerinin azaltılmasından daha fazlasına ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Dikkat dağıtan şeyleri ortadan kaldırmak, şu anki farkındalığı artırmaya yardımcı oluyor. Ancak en verimli şekilde öğrenmeyi arttırmak için beynimizin nasıl çalıştığını bilmemiz gerekiyor. Brewer, “Beynimizin nasıl çalıştığını öğrendikten sonra bizi rahatsız eden beyin öğrenme fonksiyonlarını kullanarak onlarla beraber çalışabiliriz” dedi.

Beyin, ödüllendirici davranışları tekrar eder. Beyin, biri ödüllendirici olan iki davranış arasında kaldığında her zaman ödüllendirici olanı seçmeye meyillidir. Dikkatimizin dağıldığı anlarda nasıl hissettiğimize dikkat edersek, beynimizin bu durumlar için ödül görmesini sağlayabiliriz. Zaman içinde dikkat dağılmasının olumsuz yönlerinin, derinlemesine dinlemenin ve bağlantı kurmanın ne kadar verimli olduğunu anlamak, beynimize farkında olmanın ödülünü gösterecektir.

İki çalışmanın sonuçları beraber düşünüldüğünde, dikkati dağıtan şeylerden uzak durarak veya onların negatif etkisini ortaya çıkararak daha verimli ve daha dikkatli çalışmanın mümkün olduğu görülüyor. Özellikle Drexel Üniversitesi’nde yapılan araştırma, farkındalığı arttırmanın sağlığı da olumlu yönde etkilediğini gösteriyor.