Souls Serisi Oyuncuları, Cinsiyetçi Mesajlardan Şikayetçi

Demon’s Souls ile 2009'da başlayan ve Bloodborne'a kadar uzanan seri RPG'lerin kaderine çok olumlu bir katkı yaptı. Ancak birtakım oyuncuların 'seksist' mesajları can sıkıyor.

Souls üçlemesiyle başlayan ve Bloodborne ile devam eden süreç, oyuncular için tam bir keyif patlamasıydı. Başta 'ölümcül' zorluk seviyesiyle biraz eleştirilen yapım, seneler geçtikçe kendi içinde dengeyi tutturmuştu.

Souls serisinin enteresan bir yenilikçi özelliği mevcut: Bir yerden geçerken o bölgenin zorluğuna, o yerde gördüğünüz herhangi bir detaya dair oyunculara bir mesaj bırakabiliyorsunuz. Her ne kadar oyunun online tabanlı bir yapısı olmasa da bu şekilde bir etkileşim yöntemi oldukça hoş bulunmuştu.

Yapılması gereken, en basitinden 'buradan atlarsanız buraya düşersiniz' gibi iyi niyetli tavsiyeler vermekti. Ancak her yerde olduğu gibi burada da kötü niyetli oyuncular bu özelliği suistimal etmeye başladı.

Bu Mesajların Arasında Neler Yok ki?

Aşağıda 'gerçek aşkı' bulacaksınız!

Biraz ileride 'yarı yapışkan beyaz bir madde' mevcut.

İki elle tutup öyle yok etmeyi deneyin. Belki başarılı olursunuz.

İleride kesinlikle bir kadına ihtiyaç var.

Aşağı inip orada durun. Uzun süre orada zaman geçirmelisiniz.

İşin kötü tarafı, oyuncuların bu mesajları tıpkı yukarıda yazdığımız gibi aslında herhangi bir küfür veya cinsellik yokmuş gibi hissettirebilmesi. Bu sayede herhangi bir küfür ve hakaret algoritmasına takılmıyorlar. Bakalım önümüzdeki günlerde bu soruna bir çözüm üretilecek mi.