Privacy Affairs, Dark Web’de topladığı bilgilerle ele geçirilen verilerin ortalama olarak kaç dolara satıldığını gösteren bir tablo oluşturdu. Tabloda kredi kartı bilgilerinden kimlik bilgilerine, kripto para hesaplarından sosyal medya hesaplarına her bilgi yer aldı.

Özellikle 2020 yılının başından bu yana koronavirüsle herkesin evine kapanması, hackerlar için büyük bir fırsat oluşturdu. Bu süreç boyunca NASA, McDonald’s, Visa, MasterCard, Microsoft, Google ve daha birçok büyük isim saldırıya uğradı. Bu saldırılarda kullanıcıların kredi kartı detayları, çevrimiçi bankacılık şifreleri ve sosyal medya şifreleri gibi bilgiler ele geçirildi.

Bilgileri ele geçiren hacker’lar, bu bilgilerle ya kendileri başka işlemler yaptı,ya da bilgileri Dark Web üzerinde yasa dışı olarak satışa sundu. Peki, bizim çalınan her bir bilgimiz ortalama olarak ne kadarlık bir fiyat etiketiyle satılıyor? İşte bu sorunun cevabı, Privacy Affairs’in Dark Web’ten topladığı bilgilerle ortaya çıkardığı tabloda yer aldı.

Dark Web’deki bilgileriniz bu kadara satılıyor:

Listenin tam hali için tıklayın .

9 Mayıs tarihinde Dark Web’te aldığı fiyat bilgilerinin ortalamasını çıkaran Privacy Affairs, kredi kartı bilgileri, ödeme hizmetleri, kripto para hesapları, sosyal medya, hacklenen çeşitli platformlarda elde edilen bilgiler, e-mail veri tabanları ve DDOS saldırıları ve kötü amaçlı yazılımlar gibi pek çok ‘ürün’ için istenenleri listeledi.

Örneğin listeye göre şifresiyle birlikte ele geçirilmiş ve kopyalanmış bir Mastercard kartı, ortalama 25 dolarla Dark Web’te satılıyor. İçinde 1.000 dolara kadar bakiye bulunduran hesaplar 150 dolar, CVV bilgisiyle ele geçirilen kredi kartları küreselde 35 dolar, en az 1.000 dolar bakiyeli ele geçirilen PayPal hesapları 120 dolardan alıcı buluyor.

Listede çeşitli kripto para borsalarındaki kullanıcıların tamamen doğruladıkları çalınmış hesaplar da yer alıyor. Buna göre, Binance’deki doğrulanmış bir hesap 410 dolara, Blockchain.com’daki 310 dolara, Kranken’deki 810 dolara ve Coinbase’deki 610 dolara satılıyor. Sosyal medya hesaplarındaki fiyat etiketiyse Instagram’da ortalama 45, Facebook’da 65, Twitter’da ise 35 dolar.