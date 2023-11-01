Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün madeni 2,5 TL için harekete geçtiği iddia edildi. Edinilen bilgilere göre basım için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası bekleniyor.

Son birkaç yıldız hayatımızı derinden etkileyen enflasyon belası, günlük hayatımızda bazı değişimlere yol açtı. Mesela bir dönemler ufak da olsa bir şeyler almamıza yardımcı olan madeni paralar, artık hiçbir işe yaramaz oldu. Hatta zaman zaman konuyla ilgili bazı gelişmeler de yaşandı. Hükûmetin, yeni madeni paralar basacağı iddia edildi. Ancak bununla ilgili somut bir gelişme yaşanmadı.

Şimdi yine benzer bir gelişme ile karşınızdayız. Bu kez de madeni 2,5 TL'nin basılacağı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, madeni 2,5 TL için tüm çalışmaları tamamladı. Artık sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili imza atması bekleniyor.

Madeni 2,5 TL, geçmişte kullanılmaktaydı

Bugün 60'lı yaşlarına gelmiş olan vatandaşlar, madeni 2,5 TL'yi aslında bilirler. Bu para, 1960 yılında tedavüle girmiş ve 1989 yılına kadar kullanılmıştı. O dönemlerde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle "işlevsiz hâle gelen" 2,5 TL, tedavülden kaldırıldı ve bir daha da kullanılmadı.

Edinilen bilgilere göre Darphane, aslında 2 TL madeni para basmak istiyordu ancak Erdoğan, bunun yerine 2,5 TL'lik madeni para basılmasını istedi ve yetkililer de bu doğrultuda çalışma yaptılar. Öte yandan; Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak basılan 5 TL'deki Atatürk görselinin aslında 2,5 TL için planlandığı da konuşuluyor. Darphane yetkilileri, önceki tasarımın kullanılması üzerine yeni bir tasarım çalışması yapacaklar.