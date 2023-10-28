Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, cumhuriyetin 100.yılına özel hatıra parası basıldı.

100. yaşına giren ve bu yolda nice zorluklar atlatan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında kullanılan paralar fotoğraflanmıştı. Bu paraların özelliklerini de aynı haberimizde sizlere anlatmıştık. Cumhuriyetin kurulma yolunda ülkemizin farklı köşelerine yer veren bu paraların ardından bir güzel gelişme daha yaşandı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, kendi sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı açıklamada 100. yıla özel para basıldığını duyurdu. Söz konusu paralar, 30 Ekim 2023’te Darphane satış sitesinden veya İstanbul/Beşiktaş’taki Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden alınabilecek.

Cumhuriyetin 100. yılına özel basılan paranın hem arkası hem de önü detaylarla dolu.

Söz konusu paranın ön yüzünde dairesel olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından bu yana görev yapmış 12 Cumhurbaşkanı, kabartma olarak işlenmiş. Arka yüzünde ise “100” vurguları ve Atatürk işlemesi dikkat çekiyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün para hakkındaki açıklaması şu şekilde:

“100. Yıl hatıra paramızın ön yüzünde sırasıyla dairesel olarak; Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından bugüne kadar görev yapan 12 Cumhurbaşkanımızın rölyefleri ile birlikte “Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı” ve ‘’Türkiye Yüzyılı’’ logoları kullanılmıştır.”

“Paranın diğer yüzünde; fon olarak geometrik dokuyla çalışılmış Atatürk rölyefi bulunmaktadır. Ön planda ise tekrarlı şekilde ‘’100’’ sayıları ve “Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı’’ logosu vardır. Bu ‘’100’’ sayıları içinde Cumhuriyetimizin ilanından günümüze kadar her alanda yapılan yeniliklerin birkaçına vurgu yapılmıştır:”

“Savunma sanayimizin ülkemize kattığı “Hürkuş” ve “Hürjet”; ulaştırma alanımızda “Yüksek Hızlı Tren”, “TOGG” ve “1915 Çanakkale Köprüsü’’; İslamiyetin simgesi “Çamlıca Camii’’; geçmişten günümüzdeki tarımsal yeniliklerimizi anlatan “Traktör kullanan Atatürk” ve günümüz modern tarımını anlatan “biçer döver”; Cumhuriyet devrimleriyle kadınlarımıza tanınan “Seçme ve seçilme hakkı” ve “kadınlarımızın spordaki başarısı”; Cumhuriyet’in kuruluşunda rol alan “Türk milleti” ve Cumhuriyetimizin ve demokrasinin savunulmasına sembol olmuş “Bayrak tutan Türk Milletimiz”in olduğu rölyef; bilim insanlarımızdan “Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu” ve “Prof. Dr. Aziz Sancar” rölyefleri kullanılmıştır. Ayrıca kırmızı mine ile çalışılmış “Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı” logosu kullanılmıştır.”

Hazine ve Maliye Bakanlığı da 100. yıla özel 5 TL’lik madeni parasını duyurdu.

100. yıl temalı bu "5 Türk lirası" tedavül hatıra paranın iç tarafında "Türkiye Yüzyılı" logosu dikkat çekiyor. Logonun üzerinde "5" ibaresi yer alırken onun altında "Türk lirası" ibaresi bulunuyor. Dış halkada sekiz köşeli "Selçuklu yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrar etmesi de hoş bir görüntü sunuyor.

Arka tarafta ise Mustafa Kemal Atatürk figürü ortaya yerleştirilmiş. 100. yıl logosu da onun hemen altında buunuyor. 1 defaya mahsus 100 milyon adet basılan paralar, yarın tedavüle girecek.

Sizin bu paralar hakkındaki düşünceleriniz neler?