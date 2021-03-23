Datça Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamak için paylaştığı Tweet'ini NFT olarak satışa çıkardığını açıkladı. Belediye, Tweet'ten elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi kız öğrencilere bağışlanacağını belirtti.

Sanal ortamda herhangi bir şeyi kripto para karşılığında satmanızı sağlayan NFT teknolojisi, son günlerde en çok konuştuğumuz konulardan biri haline geldi. Bugüne kadar Türk sanatçı Tarık Tolunay'ın hayranlık uyandıran eserinin, Nusret'in bir Tweet'inin ve dünyanın ilk dijital evinin dahi NFT halinde alıcı bulduğunu gördük. NFT çılgınlığı son hızıyla devam ederken bu kez bir belediyeden bu yönde bir hareket yapıldı.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Datça Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamak için bu yıl paylaştığı Tweet'i açık artırmaya çıkardı. Datça Belediyesi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda önümüzdeki 24 saat boyunca Tweet'i satın almak için en yüksek teklifi verenin Tweet'e sahip olacağını açıkladı. NFT dünyasına adım atan ilk belediye olan Datça Belediyesi, Tweet ile elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için kullanılacağını duyurdu.

Şu anlık en yüksek teklif 6.000 dolar:

Datça Belediyesi, Tweet'ini açık artırmaya çıkarmak için diğer Tweet'lerin de satıldığını gördüğümüz platform olan Valuables By Cent'i seçti. Bu yazıyı yazdığımız an itibariyle Datça Belediyesi'nin satılığa çıkardığı Tweet'i satın almak için yapılan en yüksek teklif 6.000 dolar. Yaklaşık 3,5 Ethereum'a denk gelen bu teklif, kripto para alım-satım platformu Bitexen tarafından verildi. Satılığa çıkan Tweet için şu ana kadar yalnızca üç farklı isim teklif verdi.

Datça Belediyesi'nin satılığa çıkardığı Tweet'inin ve bugüne kadar aralarında Twitter CEO'su Jack Dorsey'in attığı ilk Tweet'in de yer aldığı Tweet'leri satın alınca neler kazandığınızı öğrenmek ve NFT'nin nasıl çalıştığını anlamak için hazırladığımız bu yazıya göz atabilirsiniz.