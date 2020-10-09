Geekosity tarafından aktarılan bilgilere göre Marvel patronu Kevin Feige, Deadpool 3'ün 18+ bir film olmasına onay verdi. Ayrıca yeni Blade serisinin de 18+ olma ihtimali bulunuyor.

Eğlence sektörü söz konusu olduğunda dünyanın en büyük şirketleri arasında gösterilen Disney, geçtiğimiz dönemde 20th Century Studios’u (eski adıyla 20th Century Fox) satın aldığından bu yana Deadpool’un geleceği yılan hikayesine dönmüş durumda.

Söz konusu satın alma gerçekleştiğinde çocukların gönül rahatlığıyla izleyebileceği, en fazla 13+ yaş sınırlaması olan filmler ortaya koyan Disney’in ilk iki filmi 20th Century Studios tarafından çekilen Deadpool 3’ü de 13+ bir film olarak beyaz perdeye getireceği söylentileri ortaya çıkmıştı.

Tahmin edebileceğiniz gibi Deadpool hayranları, kaba ancak eğlenceli tavırlarıyla ‘yetişkinlere özel’ bir süper kahraman (daha çok anti-kahraman) yapımı sunan Deadpool’un 13+ bir filme dönüştürülecek olmasından pek de memnun olmadılar. Görünüşe göre Marvel da bunun iyi bir fikir olmayacağını anlamış durumda.

Geekosity'den Mikey Sutton’a göre Disney’in sahibi olduğu Marvel Studios, Deadpool 3’ün 20th Century Studios altında bir R-Rated (18+) film olarak çekilmesine onay vermiş durumda. Bununla birlikte Deadpool, Marvel evrenindeki tek 18+ karakter olarak yalnızca istisna olacak.

Gişe rekorları kıran pek çok filmin altında imzası bulunan Disney, bunu ancak herkese hitap eden filmlerle gerçekleştirebileceğine inanıyor. Ancak DC’nin son Joker filmi, 18+ filmlerin de 1 milyar doların üzerinde gişe yapabileceğini, hatta Oscar kazanabileceğini kanıtlamış durumda.

Deadpool, halihazırda Marvel’ın elindeki tek 18+ film serisi olsa da Sutton, yeni Blade filminin de 18+ olarak karşımıza çıkabileceğini ifade ediyor. Orijinal Blade serisini izleyenlerin hepsinin şu anda 18 yaşından büyük olduğunu düşünürsek, bu çok da yanlış bir tercih olmaz.