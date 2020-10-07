Marvel’s Spider-Man: Miles Morales’in Öncesini Anlatan Kitap

Sony’nin çok tutmasını beklediği oyunu Marvel’s Spider-Man: Miles Morales’in gelişini beklerken sabırsızlananlara bir müjde geldi. Oyunun öncesini anlatan bir kitap gelecek.

Sony’nin elindeki en değerli markalardan biri hiç şüphe yok ki ülkemizde Örümcek Adam adıyla yayımlanmış olan Spider-Man karakteridir. Çizgi romanlarda Spider-Man ismini taşımış olan pek çok farklı karakter vardır.

Hayranlar arasında popüler olan Spider-Man karakterlerini önce Spider-Man: Into the Spider-Verse ile bir araya getiren Sony, PlayStation 4’te de Marvel’s Spider-Man ile büyük başarı yakalamıştı. Oyunun devamı da yakında gelecek.

12 Kasım’ı bekleyemeyenlere kitap

12 Kasım’da serinin ikinci oyunu olan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, 12 Kasım’da oyundaki olaylar başlamadan 2 gün öncesini anlatacak. Böylece Örümcek Adam hayranları hikayeye daha öncesinden dahil olabilecek ve oyun çıkmadan önce hikayeye daha hazır hale gelecekler.

Her ne kadar bu karakterler çizgi romanlardan türemiş olsa da yeni kitap bir çizgi roman olmayacak, bir roman olacak. Wings of Fury olarak adlandırılan yeni roman, Brittany Morris tarafından kaleme alınacak olan eser 10 Kasım’da piyasada olacak.

Resmi tanıtım yazısına göre kitabın odağında Miles Morales ve “Örümcek Adam olmanın ne demek olduğunu anlama süreci” yer alacak. Kitabın isminden de belli olabileceği üzere bu kitapta Akbaba ve Starling ile de mücadele edecek olan kahramanımız bir yandan da sorumluluklarını keşfedecek.

Miles Morales için çıkacak tek eser kitap değil

Öte yandan Sony’nin Marvel’s Spider-Man: Miles Morales oyunu ile ilgili tek eser bu roman olmayacak. Şubat 2021’de de oyunun sanat kitabı çıkacak. Bu kitapta Matt Ralphs bizlere oyundaki sanatsal geliştirme sürecini açıklayacak. Ayrıca oyunun arka planına dair pek çok şey öğreneceğiz.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales bundan yaklaşık 1 ay sonra, 12 Kasım’da piyasaya çıkacak. Oyunun Ultimate versiyonuna sahip olanlar PS4’ten PS5’e ücretsiz yükseltme kazanacak.