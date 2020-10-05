Deadpool 3’te Yer Alması Muhtemel Marvel Karakterleri

Marvel’ın en sevilen ve en sıradışı karakterlerinden biri olan Deadpool, üçüncü filmi ile Marvel Sinematik Evreni’ne dahil oluyor. Bu demek oluyor ki, Deadpool 3 filminde pek çok yeni ve farklı Marvel karakteri göreceğiz. Sizin için Deadpool 3 filminde görme şansımız olan Marvel karakterleri listesi hazırladık.

İlk filmi 2016, ikinci filmi 2018 yılında vizyona giren, Marvel dünyasının en sevilen ve en acayip karakterlerinden biri olan Deadpool’un üçüncü filmini tüm hayranlar heyecanla bekliyor. Deadpool 3 filmi için pek yakın bir tarihten söz edemiyoruz ancak her geçen gün film ile ilgili bazı dedikodular ve teoriler ortaya atılıyor. Bu teoriler arasında Deadpool 3 filminde görebileceğimiz yeni karakterler de var.

Disney - Fox birleşmesi ve Endgame sonrası değişen Marvel Sinematik Evreni’ne Deadpool 3 ile girecek olan dördüncü duvarı yıkma meraklısı karakterimiz ile pek çok yeni Marvel karakterini bir arada görme şansımız olacak. Ortaya atılan teorilerin pek çoğu çizgi romanlarda geçen hikayelere dayanıyor. Sizin için Deadpool 3 filminde görme şansımız olan Marvel karakterlerini listeledik.

Deadpool 3’te görmemiz mümkün olan Marvel karakterleri:

Wolverine

Daken

Negasonic Teenage Warhead

Evil Deadpool

Gambit

Mister Sinister

Nick Fury

Stryfe

Captain America

Death

Wolverine

Deadpool’un kafayı fena halde Wolverine’e taktığı hem filmlerden hem de çizgi romanlardan biliniyor. Marvel Sinematik Evreni’ne dahil olmasıyla birlikte bu iki karakteri aynı filmde görmemiz keyifli bir başlangıca işaret edebilir. Ancak karakterin tüm filmi etkileyecek bir hikayede görünmesi pek de beklenen bir olay değil.

Eğer Deadpool 3 filminde Wolverine görünecekse kısa, etkili ve oldukça keyifli bir sahnede görüneceği düşünülüyor. Logan filmi ile karakterden emekliye ayrılan Hugh Jackman, yeni Deadpool filminde kısa da olsa görünerek hayranlara unutulmaz bir süpriz yapabilir. Wolverine karakterinin hangi şartlarda Marvel'e dönebileceğini ve Hugh Jackman yerine karakteri canlandırabilecek 10 oyuncuyu sizlere aktarmıştık.

Daken

Daken, Marvel izleyicilerinden ziyade okuyucularının yakında tanıdığı bir karakter. Daken karakterinin babası Wolverine, annesi ise Itsu isimli bir kadın. Wolverine’in bilinen hayatına mola verdiği bir dönemde doğan Daken, babasının muhteşem güçlerine sahip ve depresif bir karakter.

Eğer Deadpool 3 filminde Wolverine’i görmeyeceksek, onu aratmayan oğlu Daken’ı görme şansımız var. Endgame sonrası Marvel Sinematik Evreni’nde artık çizgi romanlardan gelen ve çok tanınmayan genç karakterler olacağını bildiğimiz için Daken’ı yeni bir filmde görmek hiç de sürpriz olmayacaktır.

Negasonic Teenage Warhead

İlk Deadpool filminde pek çok izleyiciyi hem güldüren hem de sinirini bozan Negasonic Teenage Warhead karakteri, ikinci filmde oldukça etkili ancak kısa bir sahne ile seyirci karşısına çıkmış ve bu sefer çok daha fazla sevilmişti. Yeniden görmek sürpriz olmayacaktır.

Deadpool, sıradışı ve uğraşması zor bir karakter olduğu için Negasonic Teenage Warhead gibi Z kuşağı, biraz umursamaz ama son derece güçlü bir mutant karakter yeni maceraları çok daha hareketli bir hale getirecektir. Belki bu sefer yanında bazı arkadaşlarını bile getirebilir.

Evil Deadpool

Evil Deadpool karakterini tanıtmadan önce kısa bir hatırlatma yapmakta yarar var, çizgi roman dünyasında binlerce garip şekilli Deadpool var. Evil Deadpool da çizgi roman dünyasındaki binlerce Deadpool’dan Frankenstein'ın canavarı olan versiyonu ve izlemesi son derece keyifli bir karakter denebilir.

Evil Deadpool, tam bir ucube. Farklı ve uyumsuz uzuvlardan oluşuyor ama oldukça da güçlü bir karakter. Deadpool ile Evil Deadpool karşılaşması hem heyecanlı hem de oldukça garip bir hikaye ortaya çıkarabilir. Yalnızca alternatif Deadpool versiyonlarından bile başlı başına bir film kadrosu çıkabilir.

Gambit

Deadpool’un X-Men ekibi ile arası oldukça iyi. Hatta bu iyi anlaşma durumu filmlerde gördüğümüzden çok daha iyi bir durumda ve en iyi anlaştığı X-Men karakterlerinden biri de Gambit. Elbette, iyi anlaşma olayı Deadpool tarzı bir iyi anlaşma. Gambit, Deadpool’u sevmez.

Fakat her şeye rağmen Gambit karakterini Deadpool 3 filminde görme şansımız yüksek. Özellikle olası bir Gambit filminin konuşulduğu şu günlerde, hazır bir şeyler değişiyorken belki X-Men ile Marvel Sinematik Evreni Deadpool 3 filminde birleşir ve ortaya geleceği şekillendiren bir hikaye çıkar.

Mister Sinister

Marvel Sinematik Evreni, X-Men dünyasındaki karakterlere, özellikle kötü karakterle hiç alışkın değil. Endgame sonrası durumların karışık olduğu ve Deadpool’un bu evrene giriş yapacağı bilindiğine göre Mister Sinister gibi bildiğimiz kötülere kıyasla çok daha karanlık olan bir kötü karakterin Deadpool 3 filminde görülmesi oldukça keyifli olabilir.

Mister Sinister, genetik ve mutantlar konusunda takıntılı bir telepattır. Telepatik özelliklerini güçlü fiziksel özellikleri ile birlikte kullanarak oldukça tehlikeli durumlar yaratabilir. Mister Sinister’ın ortaya çıkması, Deadpool 3 filminde diğer X-Men karakterlerinin ortaya çıkmasının önünü açabilir.

Nick Fury

Marvel Sinematik Evreni’nin baş tacı Avengers ekibini bir araya getiren ve aslında evrenin en büyük taşıyıcısı olan Nick Fury, yeni filmde bu evrene dahil olan Deadpool ile bir araya gelebilir. Belki bir Avengers daveti olmaz ancak var olan sorunların çözümünü birlikte konuşabilirler.

Aslında çizgi roman dünyasında Deadpool ile Avengers’ın birlikte çalıştığı hikayeler var. Ancak Yeni Avengers ekibinin kuruluş döneminde olduğumuz düşünülürse bu ekibe Deadpool’un dahil olması henüz düşünülmüyor. Ancak Nick Fury’nin eski kahramanlardan Deadpool ile görüşmesi olası bir senaryo.

Stryfe

Stryfe, Deadpool 2 filminde gördüğümüz Cable karakterinin daha kötü bir klon versiyonu. Kendi zaman diliminde farklı hastalık ve durumların tedavisi için üretilen Stryfe, daha sonra kötü amaçlı insanların eline geçmiş ve kendi zaman diliminde bir terörist olmuştur.

Deadpool 3 filminde oldukça başarılı bir kötü karakter olacağı düşünülen Stryfe ile Evil Deadpool karakterlerini bir arada görme şansımız var. İkilinin Deadpool ve Cable ile karşılaşması ve ortaya oldukça garip bir çatışma sahnesi çıkması da son derece olası görünüyor.

Captain America

Uzun yıllar Avengers ekibine liderlik yapan Steve Rogers yani Captain America, Endgame filmi ile emekli olmuş ve ebedi aşkı Peggy Carter ile uzun ve mutlu bir hayat yaşamıştı. Fakat burada Deadpool’dan bahsediyoruz, bir noktada bu huzurlu hayatın içine girmiş olabilir.

Deadpool’un Marvel Sinematik Evreni’ne girişinin sessizce olacağı düşünülmüyor. Tıpkı Wolverine ile olabileceği gibi Captain America ile de kısa ama etkili bir sahne olabilir. Birlikte bir çatışmaya girmeseler bile Deadpool’un emekli Steve Rogers ile karşılıklı bir kahve içmesi Marvel Sinematik Evreni’ne hoş geldin sahnesi olarak görülebilir.

Death

Death ya da diğer adıyla Lady Death ile Deadpool arasında çizgi romanlarda oldukça garip bir aşk hikayesi var. Death’in aynı zamanda Thanos’un ordularının bir kısmını da yönettiği biliniyor. Durum böyle olunca, Death’in Marvel Sinematik Evreni’ne giriş yapması için en doğru zaman Deadpool 3 filmi gibi görünüyor.

Eğer Death karakterini Deadpool 3 filminde görürsek bu her şeyi değiştirir. Hatta belki kanlı olmasa da çok daha ölümlü bir film görebiliriz. Belki Death ile birlikte bir sahnede Thanos’u bile görme şansımız var. Deadpool o kadar sıradışı bir karakter ki, filmde görebileceğimiz farklılıkların bir sınırı yok.

Sizin için Deadpool’un Marvel Sinematik Evreni’ne giriş yapacağı film olan Deadpool 3 filminde görme şansımızın olduğu Marvel karakterlerini listeledik. Yeni film yakın bir tarihte beklenmiyor ancak farklı hayran teorilerini takip etmek, filmi beklerken yapılabilecek en heyecanlı işlerden bir tanesi.