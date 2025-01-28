DeepSeek, metinden görsel üretebilen yeni yapay zekâ modeli Janus-Pro'yu duyurdu. Janus-Pro, şirkete göre DALL-E 3'ten bile iyi performans gösteriyor.

Geçtiğimiz haftalarda yayımladığı r1 isimli yapay zekâ modeli ile gündeme bomba gibi düşen DeepSeek, düzenlediği bir etkinlikte yeni modelini duyurdu. "Janus-Pro" olarak isimlendirilen yapay zekâ modeli, metinlerden görsel üretimine odaklanıyor ve şirketin iddiasına göre DALL-E 3'ten bile iyi sonuçlar veriyor.

Janus-Pro, bünyesinde birkaç yapay zekâ modelini barındıran bir aile olarak da tanımlanabilir. Yapılan açıklamalara göre bu model ailesi içerisinde 1 milyar ila 7 milyar arasında değişen parametrelere sahip farklı farklı modeller var. Üstelik Janus-Pro MIT lisansına sahip. Yani kullanıcılar, bu modelleri ticari kısıtlamalar olmadan kullanabilecekler.

Janus-Pro, görsel analizi de yapabiliyor

*Janus-Pro'nun eski sürümlerle kıyaslanmış performansı.

Janus Pro'nun dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi, yüklenen bir görüntüyü analiz edebiliyor olması. Yapay zekâ, bu analiz sonucuna göre görsel üretimi yapabiliyor. Ancak burada önemli bir sorun var. Janus Pro, en fazla 384 x 384 piksel çözünürlükteki görüntüleri analiz edebiliyor.

DeepSeek, yeni modelin GenEval ve DPG-Bench isimli performans testlerine sokulduğunu açıkladı. Şirkete göre bu testler sonucunda ailedeki en güçlü model olan Janus-Pro-7B, DALL-E 3 başta olmak üzere PixArt-alpha, Emu3-Gen ve Stable Diffusion XL gibi modelleri geride bıraktı.

DeepSeek ile ilgili detaylı bilgi için: