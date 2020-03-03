Dell, Yanlışlıkla Intel'in Yeni İşlemcisini Ortaya Çıkardı

ABD’li bilgisayar üreticisi Dell, yeni XPS Tower bilgisayarının tanıtımı sırasında Intel’in henüz duyurusunu gerçekleştirmediği Comet Lake olarak adlandırılan 10. nesil masaüstü işlemcisini yanlışlıkla ortaya çıkardı.

ABD’li bilgisayar üreticisi Dell, yeni XPS Tower bilgisayarlarının tanıtımı esnasında yanlışlıkla Intel’in 10. nesil masaüstü işlemcisinin de ortaya çıkmasına sebep oldu. Intel, Comet Lake adını verdiği 10. nesil masaüstü işlemcisinin duyurusunu henüz resmi olarak gerçekleştirmemişti.

Dell’in kendi bilgisayarının tanıtımını gerçekleştirirken yaptığı bu hata, Intel’in yeni nesil işlemcisinin duyurusunun çok da uzakta olmadığına dair söylentileri oldukça güçlendirmiş oldu.

Intel 10. nesil masaüstü işlemcisi:

Yayınlanan ve daha sonra yayından kaldırılan video, aslında büyük bir şaşkınlık yaratmadı. Intel'in 10. nesil mobil işlemcisi, hâlihazırda birçok dizüstü bilgisayarda kullanılıyordu ancak büyük bir üreticinin yeni nesil masaüstü işlemciyi kullanacağının ortaya çıkmış olması asıl heyecan uyandıran nokta oldu.

Yayından kaldırılan tanıtım videosu, yalnızca XPS Towers’ın 10. nesil masaüstü işlemciye sahip olacağını ortaya koydu. SKU, özellikler ve performansa dair herhangi bir bilgi ortaya çıkmadı ancak söylentilere göre 20’nin üzerindeki 10. nesil masaüstü yonganın duyurusu kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilecek ve bunların arasında Intel i9-9900K’nin yerine geçecek olan Intel i9-10900K de bulunuyor.

Peki Intel’in i9-10900K işlemcisi ne kadar güçlü olacak? Wcctech’te yer alan habere göre yongada; 10 çekirdek, 20 iş parçacığı ve 125 W TDP bulunacak. İşlemci, bu söylentiler doğru çıkarsa AMD Ryzen 9 3900X işlemcisiyle benzer bir performansa sahip olacak.

Ayrıca ortaya çıkan bilgilere göre Intel’in yeni çıkacak olan masaüstü işlemcileri, şirketin 9. nesil işlemcilerine göre daha ucuz olacak. AMD’nin düşük fiyatlarıyla başa çıkmak isteyen Intel için fiyat düşürme politikası oldukça makul görünüyor.