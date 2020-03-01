Son yıllarda Intel ile AMD arasında gittikçe daha da ateşli bir hal alan işlemci mücadelesi, şimdi daha da kızışacak gibi duruyor. En önemli internet alan sağlayıcıları arasında yer alan Cloudflare, yeni nesil sunucularda AMD’ye geçiyor.

AMD’nin yeni nesil işlemcileri olan Ryzen serisi, Intel için perakende, ev kullanıcılarına yönelik işlemci satışlarında ciddi anlamda sorun yaratmış ve firmanın pazar payının düşmesine neden olmuştu. Intel de bunun üzerine daha agresif bir yol izleyeceğini ve her segmentte rekabete hazır olduğunu belirtmişti.

Intel şimdi de büyük gelir elde ettiği kurumsal müşterilerini AMD’ye kaptırmaya başladı. İnternet alan sağlayıcıları arasında yer alan ve pek çok önemli siteye ve platforma da hizmet veren Cloudflare, yeni nesil VIP sistemlerde Intel ürünlerini kullanmayacak.

Kurumsal işlemci pazarı karışıyor

İşlemci pazarında esas etkili olan piyasalardan bir tanesi, host ve sunucu pazarıdır. Şirketler düzeyinde yapılan alışveriş genellikle daha büyük hacimli ve daha kazançlıdır. Bu nedenle de firmalar bu alandaki güçlerini kaybetmek istemezler.

Cloudflare, yeni nesil Gen X sunucu platformu için AMD’nin ek soketli EPYC 7642 işlemcisini kullanacağını açıkladı. 48 çekirdek ve 96 iş parçacıklı bu işlemci, Zen 2 mimarisi üzerine inşa edilmişti. Sunucu çipinin 2,3 GHz standart hızı ve 3,3 GHz en yüksek artırılmış hızı bulunuyor. Bu işlemciler üstlerinde 256 MB L3 Cache, PCIe 4.0 desteği, 8 kanallı DDR4-3200 bellek desteği ile geliyor.

AMD fiyat performansta üstünlük kurdu

Tabii ki firmalar için tek önemli olan şey performans da değil. Fiyat da sunucu hizmeti veren firmalar için büyük önem taşıyor. Harcadığı dolar başına aldığı verimi karşılaştıran Cloudflare’in Intelden uzaklaşma nedeni de bu oldu.

Cloudflare’den yapılan açıklamada, bir önceki nesil olan Gen 9 ile karşılaştırıldığında yeni Gen X sunucularının %36 daha fazla isteğe cevap verebildikleri ve daha az maliyetli oldukları belirtildi.

Ek olarak yeni sunucularda L3 cache hata payı yarı yarıya düşerken NGINX p99 gecikmelerinde de benzer oranda bir azalma görülebildiği ifade edildi. Ayrıca işlemciler, sahip oldukları mimari sayesinde çekirdek başına %25 daha düşük termal tasarım gücüne sahip.

Ayrıca Spectre ve Meltdown da firmanın kararında etkili rol oynadı. Intel’in Meltdown gibi bazı sorunlara doğrudan açık olması da bir başka önemli sorunu ortaya çıkardı. Cloudflare, güvenlik ve daha iyi performans nedeniyle AMD’ye geçerek dikkatleri de üzerine toplamış oldu.