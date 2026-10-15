PlayStation Plus'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı [Ekim 2026]

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Ekim ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da bugün resmî olarak açıklandı.
Ekim ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette Mafia: The Old Country. Hikâye tabanlı oyunları seviyorsanız bu son oyunu oynamanızı da mutlaka tavsiye ediyoruz.
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PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar
- Mafia: The Old Country | PS5
- Horizon Forbidden West | PS5, PS4
- Mycopunk | PS5
- Poppy Playtime: Chapter 2 | PS5, PS4
- The Midnight Walk | PS5
- Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition | PS5, PS4
- Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game | PS5
- Dino Crisis 2 | PS5, PS4
- RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition | PS5, PS4
Listede yer alan oyunların tamamı, 20 Ekim tarihinde PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.