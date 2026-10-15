PlayStation Plus'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı [Ekim 2026]

Sony'nin Ekim ayında PlayStation Plus abonelerinin erişebileceği oyun kütüphanesine ekleyeceği yeni oyunlar açıklandı.

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Ekim ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da bugün resmî olarak açıklandı.

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Ekim ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette Mafia: The Old Country. Hikâye tabanlı oyunları seviyorsanız bu son oyunu oynamanızı da mutlaka tavsiye ediyoruz.

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PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar

Mafia: The Old Country | PS5

Horizon Forbidden West | PS5, PS4

Mycopunk | PS5

Poppy Playtime: Chapter 2 | PS5, PS4

The Midnight Walk | PS5

Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition | PS5, PS4

Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game | PS5

Dino Crisis 2 | PS5, PS4

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition | PS5, PS4

Listede yer alan oyunların tamamı, 20 Ekim tarihinde PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.

PlayStation Plus aboneliklerinin detayları için: