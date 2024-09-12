Deniz taşıtlarının görünen yerlerine yerleştirilen bayraklar, süs olsun diye orada değil. Orada olmak zorunda. Neden mi?

Daha önce deniz taşıtlarında Türk bayrakları olduğuna rastlamışsınızdır ancak ne amaçla olduklarını biliyor muydunuz yoksa sadece ülkeyi simgelemek için orada durduğunu mu düşündünüz?

Bu bayraklar, öylesine koyulmuyor. Hem yasal bir zorunluluk hem de bazı avantajları var.

İlk olarak, bayrak taşıma zorunluluğu hangi taşıtlar için geçerli?

Her deniz taşıtı, ülkesinin bayrağını taşımalı diye bir kural yok fakat ticarî gemiler, balıkçı tekneleri ve uluslararası sularda giden taşıtlar taşımalı. Öte yandan küçük, özel tekneler ve tur teknesi gibi eğlence amaçlı deniz taşıtlarının bayrak taşıma zorunluluğu her zaman yok.

Peki tam olarak ne amaçla kullanılıyor bu bayraklar?

“Gemi sicil bayrağı” denilen bayraklar, deniz taşıtının hangi ülkeye ait olduğunu ve hangi ülkenin yasalarına tabi olduğunu gösteriyor. Yani taşıtın tescilli olduğu ülkeyi temsil ediyor.

Deniz taşıtlarının üstünde görünür bir şekilde duran ve deniz hukuku açısından büyük önem taşıyan gemi sicil bayraklarının, yasal ve ticarî avantajları da var.

Gemi sicil bayraklarının avantajları neler?

Bayrağın ait olduğu ülke, geminin mürettebatı ve yükü için uluslararası sularda yasal koruma güvencesi veriyor. Çoğunlukla işçi hakları ve çevre koruma gibi konuları da içine alıyor.

Kimi ülkeler, gemi sahiplerine vergi muafiyeti ya da daha az katı düzenlemeler sunarak taşıtın kendi sicillerine kaydolmasını sağlıyor. Hatta bu tür ülkelerin bir adı da var: Açık sicil ülkeleri.

Panama, Marshall Adaları ve Liberya gibi açık sicil ülkeleri, yabancı gemilerin sahiplerini genellikle ülkenin siciline kaydediyor. Böylece vergi ve düzenlemeler konusunda avantaj kazanıyorlar.

Kaynaklar: Türkiye Gemi Sicil Yönetmeliği Mevzuatı, UTİKAD

Göz atabileceğiniz diğer içeriklerimiz: