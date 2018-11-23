Depo Savaşları tarihindeki en şanslı olay gerçekleşti.

Bir garaj satışında bir depoya 500 dolar verdiğinizi hayal edin. Parayı verdikten sonra acaba paranızı kurtarabilecek misiniz diye kara kara düşünüyorsunuz. Depoya gittiniz, kilidi açtınız ve içeriyi kontrol ediyorsunuz. Ardından da 500 dolar karşılığında aldığınız 7,5 milyon dolar değerindeki nakit para size selam veriyor.

Az önce düşündüğünüz şey gerçek bir olay. Amerika Birleşik Devletleri’nin sevilen şovu Storage Wars (Depo Savaşları) bu olaya tanıklık etti. Sunucu Dan Dotson’ın sosyal medyada paylaştığı videoda, mezatı kazanan kişinin ağzına kadar parayla dolu depoyu yalnızca 500 dolara aldığı söylendi.

Kiracıları tarafından üç ay üst üste kirası ödenmemiş depoların açık artırma usulü satıldığı programda genellikle herkes kâr etmenin yollarını aramaktadır. Ancak burada da görüldüğü gibi bazen şans çok daha büyük bir faktör olabiliyor.

Videoda olayın nasıl geliştiğini anlatan Dan Dotson, Asyalı bir kadının onun yanına gelip kocasının ondan bir depo aldığını söylediğini ve içeride bir kasa bulduğunu söyledi. İki kişinin çabasının ardından kasayı açtıklarını ve içinde 7,5 milyon dolar (39.703.800 TL) bulduklarını söyledi.

Neden bir depoya 7,5 milyon dolar konur ya da neden orada unutulur bilinmese de Storage Wars’un en büyük anlarından biri olduğu kesin.