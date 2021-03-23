Bu yıl 6.sı düzenlenen Dokuz Eylül Üniversitesi “Yapı Günleri Etkinliği” hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Yapı sektörünün önde gelen isimlerinin katılımcı olduğu Yapı Günleri etkinliğinde oldukça eğlenceli zaman geçirip, sektörel birçok içeriğe ulaşabileceksiniz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek Yapı Günleri etkinliğinde, atölyelere katılıp kafanızdaki soru işaretlerini giderebilir aynı zamanda soru cevap etkinlikleri sayesinde sektörel birçok konu hakkında bilgi alabilirsiniz. Üniversitelerin bu tarz etkinliklerine katılmak hem sosyalleşmenizi hem de network kurmanızı sağlayacaktır.

Bununla beraber Yapı Günleri etkinliğinde sektörün önde gelen kuruluşlarında çalışan yöneticilere ve sektör paydaşlarına ulaşabilir olacaksınız. Etkinlikle katılımcılar için birçok çekiliş yapılacak. Teknik ve sosyal hediyelere sahip olacağınız etkinliğe “online” olarak da katılabilirsiniz. DEYAP Youtube kanalından canlı yapılacak olan etkinliği takip edebilir yine sektör duayenlerinin tecrübelerini dinleyebilirsiniz.

Yapı Günleri’21 etkinliğinde DEYAP vasıtasıyla yurtdışında dil eğitimi kazanmak mümkün

Etkinlikte yapılacak çekilişle DEYAP sponsorluğunda yurtdışında dil eğitimi kazanabilirsiniz. Yurtdışına giderek hem sektörünüz konusunda bilgi sahibi olabilir hem de dilinizi geliştirebilirsiniz. Bununla beraber bilgisayar çantası, günü birlik ya da konaklamalı seyahat, heykeller, kupalar ve birçok sürpriz hediyeye de sahip olma şansı bulacaksınız.

25-26 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Yapı Günleri’21 etkinliğine konaklamalı ya da konaklamasız olarak katılabilirsiniz. Etkinliğin tüm detayları için Yapı Günleri’nin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Pandemi döneminde böyle eğlenceli ve sektörel etkinliklere katılmanın moralinizi yükselteceğini düşünüyoruz. Elbette sosyalleşme yaşarken “maske ve mesafe” kuralına uymayı lütfen unutmayın.

Yapı Günleri etkinliğinin internet sitesi için buraya tıklayabilirsiniz.