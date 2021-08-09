Birleşik Arap Emirlikleri merkezli otomobil şirketi Devel Motors, saatte 563 kilometre hıza ulaşan Devel Sixteen adlı konsept otomobilinin yeni bir videosunu yayınladı. 12,3 litrelik V16 motora sahip Devel Sixteen, şirketin iddialarına göre 5 bin beygir güç üretiyor.

Süper spor otomobiller ile çok haşır neşirseniz, 2013 yılında Devel Motors adlı şirketin tanıtmış olduğu 5 bin beygir gücündeki konsept otomobili Devil Sixteen'i daha önce duymuşsunuzdur. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir otomobil şirketinin tanıtmış olduğu bu otomobil, süper otomobil olmanın sınırlarını bir hayli zorladığı için ciddiye alınmamış, hatta birçok kişi Devel'ın şaka yaptığını düşünmüştü.

Devel Motors'un geçtiğimiz günlerde yayınlamaya başladığı bir dizi video, Devel Sixteen'in bir şaka malzemesinden çok uzak olduğunu gözler önüne serdi. Görünen o ki Devel Motors, saatte 563 kilometre hıza ulaşan Devel Sixteen'i üretme konusunda oldukça kararlı. Dilerseniz Bugatti Veyron'dan 5 kat daha güçlü Devel Sixteen'in yapım aşamalarına daha yakından bakalım.

Devel Sixteen'in yapım aşaması:

Bildiğiniz üzere şu anda dünyanın en hızlı süper otomobili, SSC North America tarafından üretilen Tuatara. Önce deneme videolarının yanıltıcı olduğu ortaya çıkan araç, daha sonrasında istediği rekoru kırmayı başarmış ve dünyanın en hızlı otomobili olarak kayıtlara geçmişti.

2006 yılında kurulan ve 2008 yılında Devel Sixteen'i geliştirmeye başlayan Devel Motors'un hedefi ise Tuatara gibi birçok süper otomobili epey geride bırakarak dünyanın en hızlı süper otomobilini üretmek. Devel Motors'un hedefinin ne kadar uçuk olduğunu şöyle özetleyelim. Dünyanın en hızlı süper otomobili yani SSC Tuatara bin 750, onun hemen bir adım gerisinde bulunan Koenigsegg Jesko Absolut ise bin 280 beygir güce ulaşabiliyor. Devel Motors'un üzerinde çalıştığı konsept otomobil ise, şirketin iddialarına göre tam olarak 5 bin beygir güç üretiyor, hem de tekerlekte.

Devel Sixteen'in motoru ile ilgilenen şirket, Steve Morris Engines (SME). Turbo motorlarıyla ünlü SME, Devel Sixteen için iki farklı motor seçeneği hazırlamış. Bunlardan ilki, sadece 2 bin beygir üreten V8 silindirli motor ve diğeri de 81 milimetrelik devasa turboşarja sahip, V16 motor. 12,3 litrelik bu motor, daha önce de belirttiğimiz gibi 5 bin beygir güç üretmeyi planlıyor ve Steve Morris Engines, bu gücü sadece Devel Sixteen için ürettikleri dyno makinesinde test ediyor.

Doğrusunu söylemek gerekirse dünyanın en hızlı otomobilini üretmeyi hedefleyen şirketin yukarıda görmüş olduğunuz gibi acemi bir tanıtım videosu yayınlaması biraz kafa karıştırıcı olmuş. Videodan da anlayacağınız üzere Devel Sixteen'in vaad ettiği hızlara çıkması şu anlık pek mümkün görünmüyor ancak marka bu konuda o kadar iddialı ki Devel Sixteen'i satın almak isteyen müşterilere aracın 8 ay sonra teslim edileceğini belirtiyor.