Saatte 508.7 km hıza çıkarak dünyanın en hızlı seri üretim otomobili unvanını alan SSC Tuatara, ilk rekor denemesinin iptal edilmesinin ardından tekrar pistlere döndü. 3. kez yapılan denemelerde SSC Tuatara, saatte 460 kilometre hıza ulaşarak zirvedeki yerini sağlama aldı.

Dünyanın en hızlı seri üretim otomobili olarak nitelendirilen SSC Tuatara, ilk rekorunu kırdıktan sonra itibar konusunda biraz yıpranmaya başlamıştı. Hatırlayacak olursanız rekorun kırıldığı ilk videoda arabanın hız göstergesi ve GPS’in birbiriyle uyuşmadığı dile getirilmiş, rekor iptal edilmişti.

SSC Tuatara’nın gücünü kanıtlayabilmek için ikinci bir rekor denemesinde bulunuldu ve hatta aracı bu sefer bir yarış pilotu değil, şirketin CEO’su Jerod Shelby sürdü. Ancak araçta ortaya çıkan teknik bir arızadan dolayı deneme iptal edilmiş ve başka bir zamana ertelenmişti. Kısa bir aradan sonra SSC Tuatara tekrar piste çıktı ve bu sefer vadettiği hız rekorunu kırmayı başladı.

SSC Tuatara, 455,2 kilometreyle yeni rekorun sahibi oldu

Yeni rekor denemesi, eski bir uçak pistinde yapıldı ve SSC Tuatara’yı bu sefer CEO değill, arabanın sahibi Larry Caplin sürdü. Caplin, rekoru sağlam alabilmek için rekor denemesini iki farklı istikamete doğru gerçekleştirdi.

SSC Tuatara, güney yönünde ilerlerken saatte saatte 460,4 kilometre, kuzeye doğru ilerlerken de saatte 450,1 kilometre hıza ulaşmayı başardı. Larry Caplin, Tuatara’nın saatte 441 kilometre hızdan 460’a çıkmasının sadece 2,87 saniye sürdüğünü belirtti.

Ortalama 455,2 kilometre hızla dünyanın en hızlı seri üretim otomobili rekoru kıran SSC Tuatara, rekorun eski sahibi Koenigsegg Agera RS’i geçmeyi başardı ancak ilk rekor denemesinde ulaştığı hızı tekrar yakalamayı başaramadı. SSC’nin ilerleyen zamanlarda 508,7 km hız rekoruna ulaşabilmesi için yeni bir deneme yapması bekleniyor.