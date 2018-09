DMC5'ten Merak Edilenleri Cevaplayan Muhteşem Bir Video

Hack & Slash türünün günümüzdeki yegane temsilcilerinden olan Devil May Cry 5 için merak ettiğimiz hemen her şeyi açıklayan muhteşem bir video geldi.

Tokyo Game Show, uzunca süredir anime temalı oyunların ve Japon menşeili firmalardan gelecek olan yeni dönem oyunlarının uğrak noktası olmuştur. Bir Capcom klasiği olan Devil May Cry'ın da fuara damga vurmaması beklenemezdi.

Capcom'un seriyi köklerine döndürmek için en baştan ele aldığı Devil May Cry serisi, seriye reset atan DMC'yi gözardı ederek 4. oyunun kaldığı yerden hikayeye devam etmeyi tercih etmişti. Oynanış olarak hayranlarının ilk oyunla birlikte en çok tuttuğu yapım olan Devil May Cry 3'ü temel alan Devil May Cry 5, hiç beklenmeyen bir özellikle de karşımızda olacak: Çok oyunculu deneyim.

Detaylara geçmeden önce yayınlanan videoya bir göz atalım:

Videoda gördüklerimiz, açıkçası oldukça hoşumuza gitti. Klasik Devil May Cry aksiyonu, harika müzikler, oldukça steril ve hoş görünen grafikler... Oynanış videosunun son kısmında ise Deluxe versiyon içerikleri yer alıyor.

Deluxe Edition İçeriği

Mega Buster da dahil olmak üzere 4 özel 'devil breaker' silahı

Devil May Cry 1-4'ten 12 özel şarkı

Kombometre işlerken size özel spiker ve duyurular

Dante silahı: The Cavaliere R

Biraz önce bahsettiğimiz gibi bir de sürprizle karşı karşıyayız. Oyunda daha önce hiçbir şekilde görmediğimiz bir çoklu oyunculu deneyim olacak. Bu mod, arkadaşlarımızla beraber hikayede ilerleyeceğimiz bir co-op modu mu olacak yoksa bambaşka farklı bir içerik mi, henüz belirsiz.

Xbox One, PlayStation 4 ve Windows platformları için yayınlanacak oyun 8 Mart 2019 tarihinde bizlerle olacak.