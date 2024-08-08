TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TikTok hakkında açıklamalar yaptı. Yayman, platformu ulusal güvenlik endişesi olarak nitelendirirken milletin TikTok'un kapatılmasını istediğini ifade etti.

Türkiye’nin gündeminde, son birkaç gündür gelen erişim engelleri var. İlk olarak 2 Ağustos günü Instagram’ın kapatıldığını görmüştük. Dün ise çok sevilen oyun Roblox, uygunsuz içerikler sebep gösterilerek erişime engellenmişti.

Bu konu hakkındaki tartışmalar devam ederken TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’dan TikTok hakkında kullanıcıları korkutan bir açıklama geldi.

“TikTok, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesi”

Hüseyin Yayman, en popüler sosyal medya platformlarından olan TikTok hakkında konuştu. Yayman, yapılan paylaşımların tuhaf olduğunu söylerken erişime engellenme konusunda komisyon olarak bir tavırlarının olmadığını, bunun BTK’nin tavrı olduğunu belirtti. Milletin TikTok’un kapatılmasını istediğini de ekledi:

“TikTok meselesi, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir. Yapılan paylaşımlar o kadar tuhaf, o kadar gerçeklikten kopuk ki bunları onaylamak mümkün değil. TikTok'un kapatılması, erişim engelinin getirilmesi noktasında komisyon olarak bir tavrımız yoktur, bu Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) tavrıdır. Ama bana komisyon başkanı olarak sorsanız, siyaset milletle beraber yapılır. Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor.”

Yayman; Hatay, Ankara, Adana, Mersin ve İstanbul’da karşılaştığı vatandaşların TikTok’u şikâyet ettiğini ve platformun kapatılmasını istediklerini söylediklerini de ekledi. Devamında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

“TikTok kullanmıyorum. Beni sokakta gören insanlar diyor ki 'Bu TikTok'u kapatırsan, cennetin kapısına aralarsın.' TikTok'tan çok ciddi sayıda eleştiri var, ciddi sayıda şikâyet var. TikTok maalesef şeytanın avukatlığını yapıyor ve toplumda artık TikTok paylaşımları bir nefret objesine dönüşmüş durumda. Yaşını başına almış insanların orada bir paylaşım yapmaları ve bir farkındalık oluşturmak için çok irrasyonel, absürt tavırlar içerisine girmeleri, sakil paylaşımlar yapmaları; bunları bir özgürlük alanı olarak görmüyorum. Burası tamamen insanlık değerlerinden uzaklaşmış, yerli ve millî değerler değil, topyekun evrensel değerlerden kopuş ve büyük bir yabancılaşma olarak görüyorum. Bunları kabul etmek mümkün değil. Tekrar TikTok'un Türkiye temsilcilerine ve küresel ağ sağlayıcılara seslenmek istiyorum, TikTok'un bu yaptıklarını asla kabul etmiyorum. Bu paylaşımları asla onaylamıyorum ve muhakkak TikTok'un topluluk kuralları başta olmak üzere Türkiye'nin moral değerlerine, ahlak değerlerine, geleneklerine, ananelerine uygun bir yayın politikası içerisinde olmasını bütün toplum gibi ben de milletimiz gibi bekliyorum.”

Instagram ve Roblox’tan sonra TikTok’a karşı bir hamlenin gelip gelmeyeceğini zaman gösterecek. Ancak iki bu kadar popüler platformun kapanmasının kullanıcılardan çok büyük tepki alacağını söylemek yanlış olmaz.