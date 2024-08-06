Instagram Engeline Karşı Davalar Açılmaya Başlandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Instagram yasağına karşı mahkeme başvuruları gerçekleştirildi.

2 Ağustos'ta alınan ani bir karar ile popüler sosyal medya platformu Instagram'a Türkiye'den erişim engellenmişti. Daha sonra yetkililer ile Instagram yönetimi bir araya gelmişti. Toplantıların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İki toplantı yapıldı. Karşı tarafa hassasiyetlerimizi anlattık. Burada şunu asla kaçırmamız lazım; bir şirket düşünün, onun kendi kuralları kadar bizim ülkemizin kanunları var" demişti.

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Yaman Akdeniz, X üzerinden yaptığı paylaşımla BTK'nın aldığı erişim engeli kararına karşı dava açtıklarını açıkladı. Akdeniz, "Kerem Altıparmak ile birlikte BTK'nın Instagram kararının iptali için Ankara 13. İdare Mahkemesinde, Anayasaya aykırılık iddiasıyla iptal davası açtık. Dosyanın itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine gönderilmesini talep ettik. Her zaman olduğu gibi takipteyiz," ifadelerini kullandı.

İşte Akdeniz'in açıklamaları:

Dava dilekçesinde, Instagram’a erişim engelinin ifade özgürlüğünü ciddi şekilde ihlal ettiği ve kullanıcılar üzerinde telafisi imkansız zararlar doğuracağı belirtilmiştir. İvedilikle, davalı idarenin görüşü alınmadan yürütmenin durudurlması kararı verilmesi talep edilmiştir.

Daha da önemlisi, kararın dayanağı olan 5651 sayılı Kanun’un 8. maddesinin 4. fıkrasının Anayasa’ya aykırılığı gerekçesiyle itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması talep edilmiştir.

Kullanıcı sıfatı ile yaptığımız başvuruda sadece ifade özgürlüğümüzün değil ,aynı zamanda BTK kararının kamuoyu ile paylaşılmamasıyla birlikte Anayasanın 40. Maddesinde güvence altına alınan yetkili makama başvuru hakkının da ihlal edildiğini iddia ettik.

AYM tarafından platformlarla ilgili tüm kararlarında, idari & yargısal makamlarca İnternet sitelerine erişimin engellenmesi şeklindeki kısıtlamanın zorlayıcı bir nedene dayandığının ilgili & yeterli bir gerekçe ile gösterilmediği sonucuna varıldığı da belirtilmiştir.

AYM'nin de belirttiği üzere “İnternet konusunda yapılacak düzenleme ve uygulamalarda devletin ve idari makamların çok hassas davranmaları gerektiği açıktır.”

Bu bağlamda, BTK’nın talepleri Instagram tarafından yerine getirilirken ve katalog suçlar bakımından hukuka aykırı davranılmazken, Instagram’a uygulanan topyekun erişim engelleme uygulaması keyfi, ölçüsüz ve hukuka aykırıdır.

Akdeniz ve Altıparmak, İfade Özgürlüğü Derneği'nin de kurucuları arasında yer alıyor. Ayrıca Ankara Barosu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın da BTK kararına karşı bağımsız davalar açtığı biliniyor. Meta ise Türkiye'de erişim engelinin kaldırılması için ellerinden geleni yapacaklarını açıklamıştı.