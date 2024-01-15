Unreal Engine 5 ile geliştirilen Instinction adlı oyundan ilk oynanış videosu geldi. Görseller, oyun motorunun ve geliştiricilerin başarısını gösteriyor.

Hashbane Interactive, Unreal Engine 5 kullandığı oyunu Instinction adlı yapımın ilk birkaç dakikalık kısmını paylaştı. Bu video ile birlikte oyuna çok kısa bir göz atmak mümkün ve görseller de oldukça dikkat çekici. Diğer yandan oyun videosu, daha çok firmanın Unreal Engine 5 ile neler yapabileceğini gösteriyor. Özellikle ışık ve model kalitesi dikkatleri üzerine topluyor.

İşte Instinction'dan ilk oynanış videosu:

Bu video, firmanın sunacağı 3 videodan da ilki oldu. İkinci videoda insanlar ile dinozorlar arasındaki mücadeleyi göreceğiz. Bu videoda üç farklı silah ve bazı oyuna özel mekanikler göreceğiz. Üçüncü ve son videoda ise etrafın nasıl yıkılabildiğini, karakterlerin nasıl yüzdüklerini ve bazı başka etkileşimleri göreceğiz.

Oyunun Alpha sürecine erişim 2025 yılının sonunda gerçekleşecek. Oyunda çözmemiz gereken bulmacalar, gerçekleştirmemiz gereken görevler, keşfetmemiz gereken bölgeler bulunacak. Bu anlamda yapımda macera ve aksiyon oyunlarından da izler bulunacak.

Instinction sistem gereksinimleri

Unreal Engine 5, gelecekte pek çok ana akım oyunda kullanılması beklenen bir oyun motoru. Geçtiğimiz hafta SMITE 2 resmî olarak onaylanmıştı. O oyunda da UE5 kullanılacağı biliniyor. Instinction, Unreal Engine 5 ile çok etkileyici oyunlar yapılabileceğini gösteriyor.