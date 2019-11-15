12 Bin Yıllık Dipsiz Göl, Define Bulmak İçin Kurutuldu

Genellikle tektonik ya da volkanik olaylar sonucunda oluşan ve akarsular tarafından beslenen su birikintilerine göl denir ancak ülkemiz, hiçbir kaynağı olmamasıyla bu tamına uymayan bir göle sahip. Adı Dipsiz Göl olan bu göl, ne yazık ki altında define bulunduğu iddia edilerek kazıldı ve sonrasında toprakla doldurularak kurutuldu.

Ülkemiz, bulunduğu coğrafyanın etkileriyle eşsiz doğal güzelliklere sahip. Dünyanın birçok yerinden sayısız turistin doğa turizmi için geldiği Türkiye, define iddialarıyla bir doğal güzelliğini ne yazık ki kaybetti. Gümüşhane'de Taşköprü Yaylası'nda bulunan 12 bin yıllık Dipsiz Göl, altında define olduğu düşünülerek kazıldı ve sonrasında kurutuldu.

Geçtiğimiz günlerde ismi açıklanmayan 2 kişi; deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte bulunan ve herhangi bir kaynağı olmayan Dipsiz Göl'ün altında define olduğunu iddia etmiş ve yetkili makamlara kazı izni için başvuruda bulunmuştu. Gümüşhane Valiliği'nin yanı sıra Gümüşhane Kültür ve Turizm Müdürlüğü de başvuruyu uygun bulmuş, Gümüşhane Müze Müdürü Elif Öktem kazıya eşlik etmesi için görevlendirilmişti.

12 bin yıllık Dipsiz Göl, boşaltıldı ve gölün altı, 4 gün boyunca kazıldı:

Gölün boşaltılması sonrası kazılara başlayan ekip, 4 gün boyunca süren kazılarda herhangi bir define izine rastlamamıştı. Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'daki 4 büyük lejyonu arasında gösterilen 15'inci Apollinaris lejyonunun hazinesi iddiası da böylece boşa çıkmış oldu. Ekipler, herhangi bir şey bulunamaması sonucunda kazıyı sonlandırmıştı.

Gümüşhane Valiliği, dün Dipsiz Göl'deki kazı çalışmasıyla ilgili bir açıklama yapmış ve "Göl alanı eski haline getirilmiştir" ifadesini kullanmıştı. Buzul Çağı'ndan kalma 12 bin yıllık krater Dipsiz Göl'ün toprakla doldurularak kapatıldığı görüldü. Sosyal medya da dâhil olmak üzere birçok çevrimiçi mecradan kazı çalışmalarına tepki gösterilmiş ancak göl çoktan göl kimliğini kaybetmişti.

Kapatma işlemi sonrası suyu da kalmayan göl, doğal güzellikler listesinden çıktı diyebiliriz. Çalışmaların önümüzdeki günlerde yeniden başlayıp gölün eski hâline getirilip getirilmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.