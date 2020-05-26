Discord Botları Nasıl Kullanılır? En İyi 8 Discord Botu

Dünyadaki tüm oyuncuların bildiği ve tercih ettiği, bu alandaki rakiplerini geride bırakarak hızla yükselen sesli iletişim programı Discord, kullanıcılarına birçok kolaylık sağlayan araçlar sunmakta. Bunlardan bir tanesi de Discord botları. Bu içerikte Discord botları nedir, nasıl kurulur ve nereden bulunur sorularını sizler için yanıtlıyoruz.

Oyuncuların arkadaşlarıyla sesli iletişime geçmek için en sık kullandığı program kesinlikle Discord diyebiliriz. Program içerisinde sunucuların kolayca kurulabilmesi, sunucular dışında kişiler arası veya grup aramaları yapılabilmesi ve özel mesaj özellikleriyle Discord, diğer sesli iletişim platformları arasında en popüleri olmayı başardı.

Siz de arkadaşlarınızla sesli iletişime geçmek için küçük, veya büyük bir sosyal mecra topluluğunu bir araya getirmek için geniş çaplı bir Discord sunucusu kuruyorsanız Discord’un size sunduğu çok güzel bir özellik var: Discord botları. Discord botları sunucudaki toplulukların eline birçok kullanışlı araç veriyor. Gelin bu botları nasıl kuracağınızı anlatmadan önce Discord botları nedir onu anlatalım.

Discord botu nedir?

Discord programına yeni olan kullanıcılar botların ne olduğunu ve nasıl çalıştığını tam olarak bilmeyebilir. Discord botları oldukça yaygın olduğu için Discord kullanıcıları tarafından illa ki bir kere karşılaşılmış olması da mümkündür. Discord botları, en temelde birer kullanıcı diyebiliriz. Ancak sahteler. Bu sahte kullanıcılara komutlar vererek çeşitli şeyler yapabiliyorsunuz.

Her ne kadar Discord botları en çok sunucularda müzik çalmak için kullanılsa da bunun dışında da fonksiyonları bulunan birçok bot mevcut. Örneğin bir bot sayesinde sunucuda Pokemon avı yapabilirsiniz veya başka bir bot sayesinde sunucudaki insanlara seviye ve XP sistemi getirebilirsiniz.

Discord botları nasıl kurulur?

Adım #1: Discord’a buradan tarayıcı girişi yapın.

Discord’a buradan tarayıcı girişi yapın. Adım #2: Buradan top.gg adresine gidip eklemek istediğiniz botu seçin.



Buradan top.gg adresine gidip eklemek istediğiniz botu seçin. Adım #3: ‘Invite’ veya ‘Add to Discord’ tuşuna basarak Discord botunu sunucunuza davet eden pencereye yönlendirin.



‘Invite’ veya ‘Add to Discord’ tuşuna basarak Discord botunu sunucunuza davet eden pencereye yönlendirin. Adım #4: Botu eklemek istediğiniz sunucuyu seçip yetkilendirin.



Botu eklemek istediğiniz sunucuyu seçip yetkilendirin. Adım #5: Discord sunucunuza girin.



Discord sunucunuza girin. Adım #6: Botun komutlarından birini yazın ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Aslına bakarsanız Discord sunucunuza bot eklemek oldukça kolay bir işlem. Tek yapmanız gereken tüm Discord botlarını bulabileceğiniz top.gg internet sitesine gitmek ve buradan işinize yarayan botu seçmek. Botlara dair hiçbir bilginiz yoksa merak etmeyin, birazdan en iyi ve en kullanışlı Discord botları listesini de sizlere vereceğiz.

En iyi Discord botları:

MEE6

Pokecord

MC-AT

Invite Manager

Dank Memer

Cafe Discord

Epic RPG

Translator

MEE6

Listemizin başında tabii ki dünyanın en popüler Discord botu MEE6 yer alıyor. Adını Rick&Morty dizisindeki Mr. Meeseeks karakterinden alan bu bot, sunucu üzerinde çok fazla şey yapmanıza yarıyor. Örneğin kendi kodlarınızı oluşturabilir, sunucudaki insanlara seviye ve XP sistemi uygulayabilir, internet üzerinden bir şey araştırabilir, sunucudaki kanallarda müzik açabilir ve kanaldaki sesi kaydedebilirsiniz. MEE6 botunu Discord sunucunuza buradan ekleyebilirsiniz.

Pokecord

Discord sunucunuzda arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli oyunlar oynamak istiyorsanız bunlardan bir tanesi kesinlikle Pokecord olmalı. Pokecord, Discord'daki arkadaşlarınızla konuşurken Pokemon avlamanızı, geliştirmenizi ve savaştırmanızı sağlayan bir Discord botudur. Bu eğlenceli bot ile arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Pokecord botunu Discord sunucunuza buradan ekleyebilirsiniz.

MC-AT

Türk yapımı bir Discord botu olan MC-AT, aslında diğer yabancı kökenli Discord botlarında bulunan çok kullanışlı bir özelliği Türkçeye uyarlıyor. MC-AT botu sayesinde sunucunuzda Türkçedeki argo, küfür ve aşağılayıcı bilumum kelimeleri engelleyebiliyorsunuz. Bu kelimeler isteğinize göre ya sansürlenerek gösteriliyor ya da yazan kişiye önce uyarı gidiyor ve ardından sunucudan yasaklanıyor. MC-AT botunu Discord sunucunuza buradan ekleyebilirsiniz.

Invite Manager

Invite Manager her ne kadar kullanışsız bir bot gibi gözükse de sunucunuzda kimin kimi davet ettiğini gösterme, belli bir davette özel rol verme, kimin ne kadar üye çağırdığını gösterebilme özellikleri ile kalabalık sunucularda fazlasıyla iş gören bir bottur. Asla yanlış bilgi göstermeyen bu botu toplu sunucularda kullanmanızı tavsiye ederiz. Invite Manager botunu Discord sunucunuza buradan ekleyebilirsiniz.

Dank Memer

Dank Memer botu, Discord sunucularında arkadaşlarınızla birbirinize internetteki ‘meme’leri göndermenize, resimler üzerinde oynama yapabilmenize yarayan bir bot. Bunların yanı sıra sunucudaki insanlara seviye sistemi vermenize, çeşitli mini oyunlara ve bir ekonomi sistemine sahip. Şu anda aktif olarak 588.832 sunucuda kullanılıyor. Dank Memer botunu Discord sunucunuza buradan ekleyebilirsiniz.

Cafe

Cafe, arkadaşlarınız ve sunucunuzdaki diğer üyelerle birlikte oynayabileceğiniz canlı skor tabelası ve liderlik tabelası içeren birçok Discord tabanlı oyun barındıran bir Discord botu. Cafe Discord içerisinde tonlarca çok oyunculu oyun bulunmakta ve neredeyse her hafta yenileri eklenmeye devam ediyor. Özellikle kalabalık sunucularda insanlarla kaynaşmak için çok güzel bir bot diyebiliriz. Cafe botunu Discord sunucunuza buradan ekleyebilirsiniz.

Epic RPG

Epic RPG, Discord sunucunuzda arkadaşlarınızla ekonomi yoluyla seviye ve XP kazanıp rol yapabileceğiniz eğlenceli bir bottur. Sunucuda coin ve ganimet aramak veya savaşmak için komutlar kullanıyorsunuz. Oyuna her gün yeni zindanlar ve yaratıklar ekleniyor. Bunları da komutlar sayesinde keşfedebiliyor ve savaşabiliyorsunuz. Epic RPG botunu Discord sunucunuza buradan ekleyebilirsiniz.

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