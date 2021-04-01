Bir süredir üzerinde çalıştığı Clubhouse benzeri özelliği ile ilgili son çalışmalarını tamamlayan Discord, bu özelliği kullanıma sundu. Tüm platformlarda kullanılabilen ve "Stage Channels" olarak isimlendirilen özellik, Clubhouse'un tam bir kopyası olarak karşımıza çıkıyor.

Kısa bir süre önce hayatımıza girmiş olmasına rağmen bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bir popülariteye ulaşan Clubhouse, sektörde aktif olarak hizmet vermekte olan uygulamaları da doğrudan etkiledi. Bu bağlamda Facebook'tan tutun Discord'a kadar hemen her sosyal ağ, Clubhouse benzeri özellikler geliştirmek üzere çalışıyordu. Bu bağlamda Discord'un geliştirdiği özellik, an itibarıyla kullanıma sunulmuş durumda.

Aslına bakacak olursak Discord, insanların zaten özgürce konuşabilmelerine imkan tanıyan bir platform. Geliştiricilerin kullanıma sundukları yeni özellik ise yalnızca bir grup konuşmacının ve onları dinleyecek kişilerin bir araya gelmelerini sağlıyor. Bu özellik, Discord üzerinden gerçekleştirilecek etkinliklerde çok daha bir deneyim sunmuş olacak.

Discord'un Clubhouse benzeri özelliği işte böyle görünüyor

Discord geliştiricileri, Clubhouse benzeri özelliğe "Stage Channels" ismini verdiler. Kullanıcılar, Windows, macOS, Linux, iOS, Android veya web sürüm, yani Discord'u nereden kullanıyor olurlarsa olsunlar, uygulamayı güncellediklerinde bu özellikten faydalanabiliyorlar. Bu da Discord'un, Clubhouse benzeri bir hizmeti sunan ilk geniş kapsamlı uygulama olduğu anlamına geliyor. Bu bağlamda, Clubhouse'un hala iOS'a özel olduğunu hatırlatalım.

Stage Channels, akıllı telefonlarda şöyle görünüyor

Stage Channels'ın mobil sürümü, Clubhouse'un iOS sürümüyle neredeyse aynı şekilde görünüyor. Buna göre, katıldığınız bir odada yalnızca dinleyici olmayı tercih edebiliyor ya da bir sözünüz olduğunda konuşmak için izin isteyebiliyorsunuz. Ayrıca kanal yöneticileri de Stage Channels'ta katılımcılar üzerinde tam hakimiye sahip oluyor, diledikleri zaman bir konuşmacıyı susturabiliyor ve hatta kanaldan atabiliyorlar.