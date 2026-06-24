Disney'in Eski CEO'sundan Dev Açıklamalar: "Zamanında Twitter ve James Bond'u Satın Almak Üzereydik"

Disney'in eski CEO'su Bob Iger, yıllar önce şirketin yapmak üzere olduğu anlaşmalardan bahsetti.

Disney’in eski CEO’su Bob Iger, görevinden ayrılırken arkasında sinema tarihini değiştirecek cinsten itiraflar bıraktı.

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Marvel, Pixar ve Star Wars’u bünyesine katarak âdeta bir medya canavarına dönüşen Disney’in meğer gözü çok daha yükseklerdeymiş.

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Bir dönem hedef James Bond'muş

Iger, Pixar’ın 2006’daki devasa başarısının ardından âdeta bir "satın alım çılgınlığına" girdiklerini itiraf etti. Şirketin o dönemki hedefi Marvel, Star Wars ve James Bond'muş.

Iger, o günleri "Bir liste yaptık ve sırayla hepsini satın alalım dedim." sözleriyle anlatıyor. Marvel ve Star Wars cephesinde istediklerini elde etseler de James Bond, Disney’in elinden kaçan en büyük balıktı ve sonunda ezeli rakip Amazon’un kollarına gitti.

Twitter az daha Disney'e satılacaktı

En çılgın itiraf ise sosyal medya tarafında. Disney, Twitter’ı küresel bir dağıtım platformuna dönüştürmek amacıyla Jack Dorsey ile masaya oturmuş ve her konuda anlaşmış. Üstelik çok da cazip bir fiyata.

Ancak Bob Iger, imza sabahı aniden büyük bir korkuya kapıldığını ve Twitter'ın Disney için "korkunç bir ayak bağı" olacağını düşünerek masadan kalktığını söyledi. Disney'in son anda vazgeçtiği o platformu daha sonra kimin aldığını ve adını X yaptığını zaten hepimiz çok iyi biliyoruz.

Iger ayrıca bir dönem Disney ve Apple'ın neredeyse tek bir çatı altında birleşeceğini de söyledi. Iger, Steve Jobs yaşasaydı bu birleşmenin kesinlikle gerçekleşeceğine inandığını belirtirken, Jobs’ın vefatından sonra da Apple ile gizli görüşmeler yürüttüklerini ilk kez açıkladı. Iger sonraki görüşmeyle ilgili olarak, "Bizi tamamen dönüştürecek bir ortaklık olabilirdi ama Apple tarafı pek de istekli görünmedi." dedi.