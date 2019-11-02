Disney+, Efsane Bir Filmi Kütüphanesine Ekledi

12 Kasım'daki büyük lansman öncesinde Disney+ kütüphanesine bir başka büyük film daha eklendi: James Cameron'ın 2009 yılında yapılan bilim kurgu destanı Avatar. Film birçok görsel öğe ve destansı bir anlatıma dayanıyor.

Disney+, içeriklerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Eğer lansman günü veya öncesinde kaydolursanız Na'vi halkının ve onların Pandora'daki ana gezegeninin öyküsü Avatar'ı hemen izlemeye başlayabilirsiniz ve filmin platformda yer alması bile sizi abone olmaya teşvik etmek için yeterli olabilir.

Büyük bütçesi ve son derece özel efektleri ile devasa gişe rekorları kıran ünlü film, son on yılda çekilen tüm filmlerden daha yüksek hasılat elde etti. Avatar, 2 saat 41 dakika süren çok uzun ve bir o kadar da başarılı bir film.

Şu an için sadece birkaç ülkede kullanıma sunulacak

12 Kasım’da Disney+ kullanılabilir hale gelecek ancak şu an için yalnızca ABD, Kanada ve Hollanda için geçerli. 19 Kasım’da ise Avustralya ve Yeni Zelanda’dan sonra servisin başka ülkelere yayılması bekleniyor ancak zamanı bilinmiyor.

Star Wars evreninde geçen bir dizi daha bulunacak

Avatar yakında Disney+'ta bulunan içerikler arasına katılacak. Filmin öncesinde, bugüne dek yayınlanan Star Wars ve Marvel filmlerinin çoğunun yanı sıra tüm klasik animasyonlu Disney Filmlerini izleyebileceksiniz. TV şovu içeriği, Star Wars evreninde geçen orijinal bir dizi olan The Mandalorian'ı da içerecek.

Disney+ aboneliği ABD’de aylık 6,99 Dolar, Avustralya ve Kanada’da aylık 8,99 Dolar, Yeni Zelanda’da 9,99 Dolar ve Hollanda’da 6,99 Dolar olarak yer bulacak.