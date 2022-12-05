Anlatılanları görselleştirme konusunda adeta sanat eserleri ortaya çıkarıp çığır açan çeşitli yapay zekaları bu yıl bol bol konuştuk. Bu kez de "metin konusunda" çığır açan bir yapay zeka bizi şaşırtıyor: ChatGPT

Birkaç gündür sosyal medyada şaşkınlıkla karşılanan, türlü türlü sorulara verdiği yanıtlarla kendisinden söz ettiren bu yapay zekanın karşısında şimdi de bölüm sonu canavarı var: Türk eğitim sistemindeki sorular!

Yıllardır öğrencileri bezdiren bu sorular karşısında bakalım ChatGPT neler yapabildi, atanmayı başarabildi mi?

ChatGPT'ye hakim olmayanlar için öncelikle kendisinin bazı yeteneklerinden söz edelim.

Gördüğünüz gibi on parmağında on marifet.

Verdiği şahane cevapların sosyal medyaya yansımalarından burada detaylıca söz etmiştik:

Hatta gelmiş geçmiş en zor etik ikilem sorularından biri olan Tramvay İkilemi'ni dahi ChatGPT'ye yönelttik ve tatmin edici cevaplar aldık:

Bu hassas soruya verdiği yanıt:

Bu soruyu alternatif seçeneklerle çeşitlendirip daha da zorlaştırdığımızda aldığımız yanıtlara buradan ulaşabilirsiniz:

Şimdi gelelim Türk eğitim sistemine karşı gösterdiği performasına. Bakalım KPSS soruları karşısında neler yapabildi?

ChatGPT'ye ilk olarak 2021 KPSS Genel Yetenek'in Türkçe sorularından ilkini yönelttik:

Yapay zekanın verdiği cevap:

Doğru bildi. 1'de 1! Hem de açıklama yapma gereği bile hissetmedi. Peki şans eseri bilmiş olabilir mi? Bunu anlamak için diğer soruları da yöneltmekte fayda var.

Not: Orijinal soruda "-" işareti yerine "altı çizili" şeklinde soruluyor. ChatGPT'de metnin altını çizme özelliği bulunmadığı için bu şekilde sorduk. Diğer soruların bir kısmında da bu tip değişiklikler bulunuyor.

2. sorumuz yine bir Türkçe sorusu, bu kez biraz daha kafa karıştırıcı.

Yine açıklama yapma gereği duymadan doğru cevabı verdi:

2'de 2 ile devam ediyoruz. Yapay zekamız çalışkan bir öğrenci gibi ilerliyor. Böyle giderse rahatlıkla "atanabilir".

Gelelim 3. sorumuza:

Yine net ve açıklamasız bir cevap aldık ancak bu kez cevap yanlış.

Cevap D olmalıydı. Böylece Türkiye 1.liği kaçmış oldu. Olsun, hâlâ bir yerlere atanabilir. ChatGPT'miz hâlâ bir Anadolu köyünde memur olabilir.

Bu kez bir yazım yanlışı sorusu yöneltiyoruz, bakalım neler olacak?

İlk 3 sorunun aksine bu kez açıklamalı bir cevap veriyor:

Üstelik cevap doğru. 4'te 3'le sınav devam ediyor.

Sözelde fena değil, bir de sayısalda sınayalım:

Adeta bir öğretmen edasıyla cevap veriyor:

Ama kötü bir haberimiz var: Cevabı yanlış! İddia ettiği gibi sonuç D şıkkı değil, C şıkkı. Matematikte çuvallayan yapay zekamız en azından çözüme ulaşmak için bir emek sarf etti.

Ardından bir matematik sorusu daha yönelttik, bize şimdiye kadarki en uzun açıklamalı cevabını verdi ancak sonuç yine yanlıştı. Anladık ki ChatGPT'nin sözel başarısı hiç fena değil ancak sayısala daha çok çalışması gerekiyor.

Tekrar Türkçe sorusu yöneltelim dedik, bu kez de iki şıkkı birden doğru kabul etti.

Art arda gelen yanlış cevaplara rağmen umudumuzu kesmeden yeni sorular yönelttik, buna rağmen hâlâ atanma ihtimali vardı ancak daha fazla dayanamayan ChatGPT'nin adeta devreleri yandı ve bu hata uyarısıyla karşılaştık.

Sonraki denemelerimizde de hata vermeye devam etti. Ancak bunun nedeninin sorular değil, ChatGPT çok fazla popülerleştiği için yaşanan yoğunluk kaynaklı olduğunu tahmin ediyoruz.

Sonuç olarak; çok övülen ChatGPT, KPSS karşısında Turist Ömer'deki Kompüter gibi oldu.

Olsun, sınava girip de sıfır çeken yaklaşık 60.000 kişiyi geçmeyi başardı en azından. Üzülme ChatGPT! Seneye daha çok çalışır, yine girersin...