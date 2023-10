"İzleyecek dizi önerebilir misiniz?" deme noktasına geldiyseniz testte sıraladığımız dizilerin çoğunu izlemişsinizdir. Burada sorulması gereken soru, kaçını hakkını vererek izlemiş olduğunuz!

Dizi severlerin es geçemeyecekleri kadar ikonik yapıtları derledik. Şimdi sıra, yirmi kesitten yirmisini de doğru bilecek "dizifil"leri aramakta. Dizi kültürünüze güveniyorsanız teste bekliyoruz.

Sonuçlarınızı ve favorilerinizi kullanıcılarla yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Hafızalar tazelendiyse artık başlayalım.

1. Bu oyuncuya da hep silahlı rolleri veriyorlar... Bir yerden tanıyorum ama nereden?

A. The Punisher (2017)

B. Mindhunter (2017)

C. 11.22.63 (2016)

2. Sigortanıza ön cam dahil mi?

A. Narcos (2015)

B. Better Call Saul (2015)

C. Fringe (2008)

3. Bir zamanlar bu sahnenin travmasını üzerinde taşımış her bir kişi için okurları kısa süreli saygı duruşuna alalım lütfen.

A. Maniac (2018)

B. Black Mirror (2011)

C. Killing Eve (2018)

4. Aranızda ilk saniyede hatırlamayan oldu mu gerçekten?

A. The Sopranos (1999)

B. 2 Broke Girls (2011)

C. Breaking Bad (2008)

5. Senin şu koridor sahnelerin yok mu... Baştan bitirdi bizi.

A. The Defenders (2017)

B. Daredevil (2015)

C. Iron Fist (2017)

6. Yol soran CGI tilkiyi unuttuk mu?

A. Modern Family (2009)

B. How I Met Your Mother (2005)

C. Fleabag (2019)

7. "Sadece doğruları konuşacağıma yemin ediyorum."

A. Vampir Günlükleri / Vampire Diaries (2009)

B. Hannibal (2013)

C. Supernatural (2005)

8. Bütün yolculuğum bir yalanmış... Son sahneyi anımsamanıza sebep olduğumuz için özür diliyoruz.

A. Love, Death & Robots (2019)

B. Westworld (2016)

C. After Life (2019)

9. Kanatlarını çalacak başka birini bulamadınız mı?

A. Messiah (2020)

B. Good Omens (2019)

C. Lucifer (2016)

10. Birazını da yetimlere ayıralım, gelenektendir.

A. Obi-Wan Kenobi (2022)

B. Mandalorian (2019)

C. Ahsoka (2023)

11. Kırılmaz camı tuzla buz etme tarifi veriyorum: bir adet sakız ve bir adet elmas.

A. Lupin (2021)

B. La Casa De Papel (2017)

C. Sherlock Holmes (2010)

12. Hiç zımba aromalı jöle denediniz mi? Bu fikir kimden çıkmış olabilir?

A. Community (2009)

B. The Office (2005)

C. Brooklyn Nine-Nine (2013)

13. Demek virüsün etkileri bunlarmış doktor bey...

A. The Walking Dead (2010)

B. House M.D. (2004)

C. Grey's Anatomy (2005)

14. Bu kanalizasyon yaratığı hangi dizide görünmüştü?

A. Gizli Dosyalar / The X-Files (1993)

B. Epidemiya / To The Lake (2019)

C. American Horror Story (2011)

15. Konteynerdan muz çıkınca aniden beliren o sahne.

A. Dexter (2006)

B. Prison Break (2005)

C. The Mentalist (2008)

16. Görünmez olanı da çıktı başımıza. Bu sahneyi hatırlayan var mı?

A. Smallville (2001)

B. The Boys (2019)

C. The Flash (2014)

17. Uzayda geçen 97 yıldan sonra Dünya'ya doğru sert bir iniş.

A. Lost In Space (2018)

B. The Expanse (2015)

C. The 100 (2014)

18. Üç gözlü kuzgun neyi temsil ediyordu ki? Bu Şamanizm de ne ilginç şey.

A. Chernobyl (2019)

B. Taht Oyunları / Game of Thrones (2011)

C. Vikings (2013)

19. Prenses başka bir gemide.

A. Lost (2004)

B. Penny Dreadful (2014)

C. Snowpiercer (2020)

20. Bu sefer boyut portalını açmasalardı daha iyiydi.

A. Doctor Who (2005)

B. Stranger Things (2016)

C. Dark (2017)

Kimler 20'de 20 yapabildi?