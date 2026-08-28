NBA 2K27’nin erken erişim dosyalarında ortaya çıkan bir DLL dosyası sayesinde NVIDIA’nın yeni nesil DLSS 5 Neural Rendering teknolojisi bir oyunda kullanıldı.

Oyun dünyası GTA 6’yı konuşurken aynı zamanda başka bir konuda da heyecan verici büyük bir sızıntı yaşandı. Dün NBA 2K27 erken erişim sürümünün kütüphane dosyaları arasında 158 MB boyutunda “nvngx_dlssnr.dll” dosyası keşfedilmişti. Bunun da RTX 50 serisi için resmi olarak sunmayı planladığı DLSS 5 Neural Rendering teknolojisinin altyapısı olduğu düşünülüyordu.

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Şimdi ise bu teknoloji alınarak oyunlarda çalıştırıldı. Bağımsız mod topluluğu RenoDX üyeleri sadece 5 saat gibi kısa bir süre içerisinde bu teknolojiyi farklı bir oyuna aktarmayı başardı. Bu oyun, grafiksel olarak oldukça yoğun bir yapıda olan Control oldu. Sonuçlar ise gerçekten ağzınızı açık bıraktıracak cinsten.

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DLSS 5 Neural Rendering teknolojisi böyle gözükecek

Geliştiriciler, Neural Rendering modülünü ana karakter Jesse'nin karakter modeline uygulamayı başardılar. Yapılan ilk değerlendirmelerde yedi farklı stil kontrolünün mevcut olduğu ancak mevcut test aşamasında uygulamanın sadece karakter modelleri üzerinde etkili olduğu belirtildi.

NVIDIA’ın DLSS 5 mimarisinde sunduğu bu sistem, geleneksel bir çözünürlük artırma mantığının ötesine geçecek. Yapay zeka altyapısı; işlenmiş kareleri ve hareket vektörlerini girdi olarak alıp görseldeki materyal özelliklerini analiz ederek ışıklandırma ve kaplama kalitesini gerçek zamanlı olarak yeniden kurguluyor. Sonuçlara baktığımızda gerçekten acayip iyi bir iyileştirme yaşandığını görebiliyoruz.

Her ne kadar mod geliştiricilerinin bu başarısı heyecan yaratsa da DLSS 5’in bu gayriresmi sürümü henüz son kullanıcı için hazır olmaktan çok uzak. Test raporlarına göre modlama sırasında HDR altyapısı düzgün çalışmadığı için denemeler SDR formatında gerçekleştirildi. Neural Rendering sürecinin grafik akışında çözünürlük ölçekleme ve ton haritalama aşamalarından sonra, yani oldukça geç bir evrede devreye girdiği de belirtilmiş.

En büyük handikap ise ciddi oranda gözlemlenen performans düşüşü. RTX 5070 Ti ekran kartı kullanılarak 4K çözünürlükte yapılan testlerde kare hızında yaklaşık %50'lik bir performans kaybı ölçüldü. Geliştiriciler bu durumun, çalışmanın tam entegrasyon barındırmayan deneysel bir mod olmasından kaynaklandığını, NVIDIA'ın resmi sürümünün böyle olmayacağını düşünüyor. NVIDIA’nın DLSS 5 teknolojisini bu sonbaharda resmî olarak kullanıma sunması bekleniyor.