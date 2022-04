Marvel Studios, 6 Mayıs'ta vizyona girecek Doctor Strange in the Multiverse of Madness'tan yeni bir video paylaştı. Aynı gün 6 yeni afiş paylaşan stüdyonun yeni videosu, filmin yönetmeni ve başrolünün yorumlarına da yer verdi.

Çoklu evrenlerle tanıştığımız Spiderman: No Way Home’un ardından Marvel Sinematik Evreni, yepyeni maceralara daha yelken açmak üzere yakında yeniden bizimle buluşacak. Önümüzdeki dönemde Marvel’ın iki yeni filmi vizyona girecekken, bu filmlerden ilki olacak Doctor Strange in the Multiverse of Madness'tan (Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında) yeni bir klip paylaşıldı.

Marvel Studios’un dün gece paylaştığı klip, hem filmin içinden kesitlere hem de oyuncuların ve film ekibinin film hakkındaki yorumlarına yer verdi. Fragmanda yer alan ve Scarlet Witch ile Captain Marvel’ın çarpıştığını gösteren sahneyse pek çok Marvel hayranını film hakkında daha çok heyecanlandırdı.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ın yeni klibi:

Bu klibin yanı sıra Marvel, dün filmden yeni afişler de paylaşmıştı. Filmdeki önemli karakterlerin yer aldığı posterler arasında en fazla beğeni toplayan poster de elbette Scarlet Witch ve Doctor Strange afişleri idi. Marvel Studios’un afişlerinin tamamı şu şekildeydi:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 6 Mayıs 2022'de vizyona girecek. Filmin 126 dakika uzunluğunda olması bekleniyor.