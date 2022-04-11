Netflix, izleyicilerine kolaylık sağlayacak özellikler eklemeye devam ediyor. Temel amacın ‘ne izlesem’ derdinden kurtulmak olduğu özelliklerin arasına yeni eklenen bu özellik, bir filmi veya diziyi normalden ‘daha çok beğenmenize’ yarıyor ve böylece ana sayfanız daha iyi şekilleniyor.

Netflix, ana sayfanızdaki akışı daha da iyi önerilerle düzenlemesine yardımcı olacak yeni bir özellik geliştiriyor: Two Thumbs Up (Buna Bayıldım!) Yeni özellik, Netflix'in bireysel abonelere ne gösterileceğini anlamasına yardımcı olan mevcut beğenme ve beğenmeme kontrollerine dahil olacak. Buna Bayıldım! butonu, kullanıcıların bir şeyi gerçekten çok sevdiklerini belirtmelerine olanak sağlayacak.

Şirket, bu özelliğin kullanıcılar tarafından bir süredir talep edildiğini belirtiyor. Netflix ürün geliştirme ve kişiselleştirme direktörü Christine Doig-Cardet, verdiği röportajda “Üyeler hiçbir zaman şu anda sahip oldukları kadar çok seçeneğe sahip olmadılar. Seveceğiniz dizileri ve filmleri bulabilmek gerçekten önemli. Netflix'i izleyecek bir şey seçmenin en kolay olduğu yer haline getirmeye devam etmek istiyoruz" diyor.

Dizi film seçme derdine son

Netflix, 2017 yılında beğenme ve beğenmeme sistemini kullanmaya başlamış ve beş yıldızlı derecelendirme sisteminden vazgeçmişti. Doig-Cardet, kullanıcıların hangi film veya dizileri beğendiklerini ve beğenmediklerini belirtmenin yeterli olmadığını ve yeni butonun, abonelere dizi veya filmleri daha spesifik bir şekilde önererek Netflix'in devasa dizi ve film kitaplığında daha iyi gezinmelerine yardımcı olacağını söylüyor.

Christine Doig-Cardet, bu yeni özellikle dizi film seçme derdini sona erdirmeyi umduklarını belirtiyor. Yeni 'Buna Bayıldım!' butonu, bugünden itibaren Netflix'in internet sitesi, TV, Android ve iOS uygulamalarındaki Beğenme ve Beğenmeme butonlarının yanında yer alıyor olacak.