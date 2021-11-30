Dolar Yeni Bir Rekor ile 14 TL'nin Üzerine Çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları devam ederken, dolar yeniden yükselişe geçti. Dolar kuru, 14 TL'nin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak canlı yayınında son dönemdeki ekonomik gelişmeleri değerlendirdiği bir canlı yayına katıldı. Konuşması boyunca son dönemde sık sık tekrarladığı "Faiz sebep, enflasyon neticedir'' açıklamalarını sürdürdü.

Erdoğan'ın konuşması devam ederken tüm gözler kurdaki artışa çevrilmiş durumdaydı. Geçtiğimiz hafta arka arkaya rekorla 13 TL'nin üzerine çıkarak tarihin en yüksek seviyesini gören dolar kuru, bu akşam 14 TL'nin üzerine çıktı.

14,05 TL'yi gören dolar, yeniden düşüşe geçti:

TL'nin dolar karşısındaki değer kaybında bu akşam yeni bir eşik aşıldı. 14,05 TL'yi gören dolar, ardından 13,74 serviyesine geriledi. Aynı zamanda benzer bir yükseliş euro'da da yaşandı. Euro, anlık olarak 15,50 seviyesini geçmiş durumda.

Doların yükselişi sosyal medyada tepki gördü: