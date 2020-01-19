Robert Downey Jr.'ın başrol olduğu Dolittle filmi, eleştirmenler tarafından acımasız yorumlar almaya devam ediyor ancak izleyiciler, filmi oldukça neşeli ve Downey Jr.'ın performansını da fevkalade bulduklarını belirtiyorlar.

Geçtiğimiz yıl Avangers: Endgame filminde Tony Stark karakterine veda eden Robert Downey Jr.’ın başrolünde yer aldığı Dolittle, hafta sonunda beyaz perdeyle buluştu. Fakat Dolittle’ın çok da iyi bir başlangıç yaptığı söylenemez. Variety’den elde edilen bilgiler, filmin açılış gişesinde 20-25 milyon dolar arasında bir gelir elde edeceğine işaret ediyor. Elbette bu hiç de az miktarda bir para değil ancak film için harcanan miktarın 25 milyon dolardan çok daha fazla olduğu bir gerçek.

Dolittle, şu ana kadar eleştirmenlerden oldukça kötü yorumlar aldı ancak izleyiciler, eleştirmenler kadar zalim değil gibi gözüküyor. Rotten Romatoes’ta eleştirmenlerden %18’lik bir puan alan film, 1.553 izleyiciden gelen oylarla %76’lik bir puan elde etmeyi başardı. Film hakkında olumlu yorumlar yapan izleyiciler, Robert Downey’nin ne kadar çok yönlü bir oyuncu olduğuna ve Dolittle’ın, ilginç hikayesiyle izleyiciyi içine çeken hoş bir aile filmi olduğuna vurgu yapıyorlar.

Dolittle kadrosunda sevilen isimler yer alıyor:

Robert Downey Jr.’ın yanı sıra filmin oyuncu ve ses sanatçıları kadrosunda Jessie Buckley, Harry Collett, Tom Holland (Köpek), Rami Malek (Goril), Octavia Spencer (Ördek), Kumail Nanjiani (Deve Kuşu), John Cena (Kutup Ayısı), and Emma Thompson (Papağan) yer alıyor. Ayrıca filmde Antonio Banderas, Michael Sheen ve Kim Broadbent de yer alıyor. Dolittle’ın yönetmen koltuğunda Stephen Gaghan oturuyor ve filmin senaryosunu da Thomas Shepherd ile birlikte yazdılar. Susan Downey, Jeff Kirschenbaum ve Joe Roth da prodüksiyonu üstlendi.

Downey Jr, Jamie Foxx’un yazar ve yönetmen koltuğunda oturduğu yeni filmi All Star Weekend için de çalışmalara devam ediyor. Buna ek olarak Robert Downey Jr., 2021 yılında Sherlock Holmes 3 filmiyle on yılın ardından karakteriyle tekrar buluşacak.

Dolittle fragmanı: