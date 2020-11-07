Mevcut ABD Başkanı Donald Trump, sayımları devam eden seçimleri kaybederse, bunun ardından Twitter hesabını da kaybedebilir. Şimdiye dek Twitter'dan birçok uyarı alan Başkan Trump, siyasi makamını kaybettiği takdirde Twitter'ın "dünya lideri" muafiyetleri dışında kalacak.

Amerika Birleşik Devletleri, yeni başkanını belirlemek için 3 Kasım günü sandık başına gitti. Sayımların hâlâ devam ettiği saatlerde Demokratların adayı Joe Biden, rakibi Donald Trump karşısında büyük bir üstünlük kurmuş durumda. Ancak Başkan Trump, hassas süreci hiçe sayarak basın konferanslarında ve Twitter hesabında yanlış bilgiler paylaşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde kazandığını ilan eden Trump, Demokratları hile yapmakla suçlayarak Twitter'ın radarına takılmıştı. Trump'ın ardı arkası kesilmeyen bu paylaşımlarından sonra Twitter, mevcut başkanın son birkaç gündeki gönderilerinin çoğunluğunu 'yanıltıcı' ve 'tartışmalı' olarak işaretledi.

Trump, seçimleri kaybederse Twitter hesabı kapatılabilir:

Donald Trump, şimdiye kadarki paylaşımlarıyla Twitter'ın "seçimleri veya diğer yurttaşlık süreçlerini manipüle etmek amacıyla Twitter'ın hizmetlerini kullanmayacağını" belirten Sivil Dürüstlük Politikasını defalarca ihlal etti.

Bununla birlikte mevcut başkan, seçimleri kaybederse Twitter hesabı çok daha sıkı bir şekilde denetlenebilir ve hatta Twitter politikalarına göre askıya alma veya kaldırılma ile karşı karşıya kalabilir. Bunun nedeniyse seçimleri kaybettikten sonra Trump'ın tweetlerinin "dünya lideri" muafiyetleri kapsamının dışına çıkarılması olacak.

Twitter, Trump'ın paylaşımlarına uyarı eklemekle yetinmişti:

Twitter, şimdiye kadar kamusal söylemlerin sağlığını korumak amacıyla Trump'ın tweetlerini platformdan kaldırmamış ve yalnızca uyarı bayrağı eklemekle yetinmişti. Bir Twitter sözcüsü, Business Insider'a yaptığı açıklamada, bir hesabın kamu yararına değerlendirilebilmesi için üç kritere uyması gerektiğini belirtti: bir hükümet / seçilmiş yetkili veya görev için aday olan biri olması, 100.000'den fazla takipçisinin olması ve doğrulanmış hesap olması.

Trump'ın hesabı şu anda kamu yararına bilgi yayınlamanın her üç ilkesine de uygun. Bu da başkanın paylaşımlarına uyarı konulmuş olsa bile platformun "dünya lideri" muafiyetleri kapsamında tutulduğu anlamına geliyor.

Ancak Trump mevcut makamını kaybederse, hesabı kesinlikle Twitter'ın dünya lideri kriterleri tarafından korunmayacak. Bu da platformun kurallarını ihlal etmeye devam ederse başkanın Twitter hesabını kaybedebileceği anlamına geliyor.