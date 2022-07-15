Doom Oynanabilecek Son Yer Doom'un Kendisi Oldu

Garip garip uygulamalarda ya da cihazlarda oynandığını gördüğümüz Doom'un oynanabildği son yer oyunun bizzat kendisi oldu.

Bilgisayarların disketli olduğu zamanlardan kalma klasik oyun Doom, bugüne kadar akla hayale gelmeyecek her yerde oynandı. Patateslere takılı hesap makinelerinden hamilelik testlerine kadar hemen her şey Doom oynamak için kullanıldı.

Doom oynamak için kgsws adlı bir YouTuber çıtayı başka bir seviyeye taşıdı ve Doom içinde Doom oynamayı başardı. Klasik DOS versiyon Doom 2 içinde Doom Chocolate çalıştıran YouTuber oyunun görüntülerini de paylaştı.

Orijinal DOS Doom 2 gerekiyor

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan YouTuber, öncelikle orijinal DOS Doom 2 içerisinde bir kod çalıştırma açığı bulduğunu belirtti. Bu açığı kullanarak Chocolate Doom'u oyuna portladığını, sonrasında aynı işleri Chocolate Heretic için de gerçekleştirdiğini söyledi.

Öte yandan evde aynı işlemi yapmak isteyenler için de birkaç uyarı yayınlamayı ihmal etmeyen YouTuber, bu sistemin yalnızca orijinal oyunda çalıştığını belirtti. Yani GZDoom ya da diğer kaynaklardan bulunan Doom portları bu amaçla kullanılamıyor. YouTuber ayrıca oyunu portlamayı mümkün kılan açığın modern sistemlerde olmamasının da iyi bir şey olduğunu belirtiyor.

Gerçekten de Doom'un son zamanlarda neredeyse oynanmadığı tek yer bilgisayarlar haline gelmiş durumda. Daha önce de GZDoom üzerinden farklı oyunların içinde bir oyun olarak Doom oynamak mümkün oluyordu. Yine de son gerçekleşen örnekte Doom içinde Doom oynanarak çıta artık başka bir seviyeye taşınmış oldu.

Sizce bir sonraki seferde Doom hangi cihazda oynanacak? Ben artık birilerinin oyunu abaküste bile oynayabileceğine ikna olmuş durumdayım.

İşte Doom için Doom oynanan o video