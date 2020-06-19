Dragon Age 4'ten Oyun İçi Görüntüler Paylaşıldı

Electronic Arts, EA Play etkinliği sırasında yeni Dragon Age oyunun fantastik dünyasından ilk görüntüleri sundu. Tanıtım görselleri, PS5 ve Xbox Series X'e gelmesi planlanan Dragon Age 4'ün göz alıcı yeni nesil grafiklerine ışık tutuyor.

Dragon Age serisi, 2014 yılında gelen Dragon Age: Inquisition'ın ardından, yıllar sonra yeni bir oyunla hayranların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. EA Play etkinliği, geliştirici BioWare'den çok fazla içerik sunmasa da yeni nesil konsollar için geliştirilen Dragon Age 4'ün yeni nesil grafiklerini sergileyen tanıtım görüntülerine yer verdi.

Dragon Age 4, ilk olarak The Game Awards 2018'de Dragon Age: Inquisition'dan Sola karakterinin geri dönüşüne işaret eden bir tanıtım ile duyurulmuştu. Anthem'i yeni nesile güncellemeyi planlayan BioWare'in Mass Effect 5'i geliştirdiği konuşuluyordu. EA'in yeni tanıtım görüntüleri, Dragon Age 4'ün de stüdyonun projeleri arasında olduğunu gösteriyor.

Dragon Age 4 görselleri, oyunun fantastik dünyasının büyüleyici atmosferini gösteriyor

EA'in yeni nesil projelerine hızlı bir bakış sunduğu canlı yayın etkinliği sırasında BioWare'in geliştirdiği yeni Dragon Age oyununa ait görüntüler yer aldı. Görüntüler karanlık ve belirsiz bir ortamlara yer verirken, seriden Red Lyrium olarak tanıdığımız kırmızı kristallere yer veriyor. Red Lyrium'un Dragon Age: Inquisition'da olduğu gibi yeni oyunda da kritik bir rol oynayacağı düşünülüyor.

Dragon Age 4'ün yaklaşan fantastik dünyasına ilk bakış sunan tanıtım görüntülerinin yayınlandığı sırada, "BioWare, hikayenin kahramanı olduğunuz dünyalar hayal ediyor ve yaratıyor. Bu fantastik dünyaları oluşturmak için yeni nesil teknolojiyi kullanıyoruz" ifadelerine yer verildi. EA ve BioWare oyun hakkında daha fazla açıklama yapmadı. Oyunun Tevinter Imperium'da geçeceği konuşulsa da bugüne kadar gösterilenler bunu doğrulamıyor.

EA'in mali işler müdürü Blake Jorgensen, geçtiğimiz sene yaptığı açıklamada oyunun muhtemelen 2022 mali yılında geleceğini açıklamıştı. Yani Dragon Age 4'ü 2022 mali yılının başlangıcı olan Nisan 2022'den önce göremeyeceğiz. Oyunun PS5, Xbox Series X ve PC için geliştirildiği doğrulansa da, şimdiki nesil konsollara da gelmesi bekleniyor.

Ekran görüntülerindeki göz alıcı grafikleri, tanıtım görüntülerinin yer aldığı aşağıdaki videoda (45:30 - 45:43 arasında) görebilirsiniz. Dragon Age 4' tanıtım görüntülerinin hemen ardından bir sonraki Battlefield oyunundan ilk görüntüler ve Motive Studios'un yeni projesi de gösteriliyor.

Dragon Age 4 görüntülerin yer aldığı EA Play yayını