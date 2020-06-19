Yeni Battlefield Oyunundan İlk Görüntüler Yayınlandı

Battlefield serisinin bir sonraki oyunu, EA tarafından gerçekleştirilen canlı yayın etkinliği sırasında kısa bir tanıtım videosu ile gösterildi. Oyun grafik ve ses kalitesiyle tamamen yeni nesil konsollara odaklanacak.

Electronic Arts ve DICE, EA Play 2020 etkinliği sırasında muhtemelen Battlefield VI olarak adlandırılacak bir sonraki Battlefield oyununa ilk bakışı sundu. Canlı yayında, yeni nesil konsollara gelecek bir sonraki Battlefield oyunu kısa bir tanıtım videosu ile seyircilere gösterildi.

Popüler birinci şahıs nişancı serisinin yeni oyununa ilk bakışı sunan video oldukça kısa ve oyunun henüz erken geliştirme aşamasında olduğu belirtiliyor. Ancak görüntüler oyun hakkında çok fazla detay vermese de bazı ipuçlarını ortaya çıkarıyor. Özellikle DICE'ın yeni nesille birlikte ses ve görüntü konusunda çıtayı yükselttiği vurgulanıyor.

Yeni Battlefield oyunu, oyuncuları bir kez daha geçmişe götürecek

EA tarafından gösterilen video, geçmişten geçen bir savaşa işaret ediyor ve bu da söylentilerle çatışıyor. Zira oyunun modern zamanları konu alan bir Battlefield oyunu olacağı iddia ediliyordu. Ne yazık ki, EA bu konuda açıklama yapmadı ve Battlefield hayranlarıni bir süre daha merakta bırakacak gibi görünüyor.

Battlefield serisinin bir sonraki oyununun yeni nesil konsolların gelişinin ardından 2021'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu, EA'in yeni oyununu önümüzdeki aylarda tanıtabileceği anlamına geliyor. Şirketin gelecek yıl EA Play'e kadar bekleyebilirdi, ancak Battlefield 6 yeni nesilde yayıncının en büyük kozlarından biri olacak. Oyunun geleceği platformlar net olarak açıklanmasa da video, en azından PS5 ve Xbox Series X'e geleceğini onaylıyor.

Yeni Battlefield oyununun PS4 ve Xbox One sürümlerinin gelmesi pek mümkün görünmüyor. EA, sunumu sırasında oyunun grafiksel kalitesini her iki nesil konsola da gelemeyecek kadar ileriye taşıyacağından bahsediyor. Yani Battlefield 6 yeni nesil bir oyun olacak. Oyunun ilk teaser görüntülerini aşağıdaki canlı yayın videosunda (45:47 - 45:58 arasında) izleyebilirsiniz.

EA Play etkinliğinden görüntüler: