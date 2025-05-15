DreadOut serisinin üçüncü oyunu duyuruldu. Yeni oyun GTA VI’dan sonra çıkacak. DreadOut 3, karanlık boyutlarda geçen yeni hikâyesi ve kişiselleştirilebilir oynanışıyla 2026 yılında piyasaya sürülecek. DreadOut 3’ün resmi Steam sayfası ise aktif durumda.

Korku oyunları denince akla gelen serilerden DreadOut, üçüncü oyunuyla geri dönüyor. DreadOut 3 resmen duyuruldu. Yayıncılar ise çıkış tarihi konusunda net: DreadOut 3, GTA VI çıktıktan sonra piyasada olacak.

Endonezyalı geliştirici Digital Happiness ile yayıncı Soft Source Publishing'in ortaklığında duyurulan DreadOut 3, oyuncuları bir kez daha Linda’nın karanlık yolculuğuna çıkarıyor. Hikâye bu kez hem gerçek dünyada hem de doğaüstü varlıkların cirit attığı karanlık boyutlarda geçecek.

DreadOut 3 2026'da geliyor

Oyuncular ışık ve karanlık arasındaki dengenin bozulmasına neden olan görünmeyen bir tehdidin izini sürecek. DreadOut 3’te, serinin önceki oyunlarına kıyasla daha açık uçlu bir oynanış deneyimi sunulacak. Oyuncular gündüz ve gece döngülerinin etkilediği geniş alanlarda serbestçe dolaşabilecek. Oyunda, Linda’nın akıllı telefonuyla birinci ve üçüncü şahıs kamera açıları arasında geçiş yapılabilecek. Aynı zamanda “Ghostpedia” adlı uygulama sayesinde karşılaşılan ruhlar hakkında bilgi toplanması gerekecek.

Oyunun dikkat çeken bir diğer yönü ise karakter özelleştirmeleri olacak. Linda'nın kıyafet seçimleri, atmosferle doğrudan bağlantılı ritüellerle çeşitlendirilebilecek. DreadOut 3’ün resmi Steam sayfası ise aktif durumda ve oyunculara ilk detayları sunmaya başladı.

Yeni DreadOut oyununun 2026 yılında çıkması bekleniyor. Geliştirici ekip ise bir konuda oldukça net: Oyun, GTA VI’dan sonra raflardaki yerini alacak.