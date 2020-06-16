Dropbox, Güvenlik Odaklı Yeni Özelliklerini Resmen Duyurdu

Temelde bir paylaşım ağı programı olan Dropbox, kullanıcılarına güvenlik odaklı olarak geliştirdiği özelliklerini sunmaya başladı. Şirket, şifre yöneticisini ve Dropbox Vault’u kullanıma sundu.

Dropbox, bugün bir dizi yeni özelliğini kullanıcılara sunmaya başladı. Kullanıcılara sunulan yeni özelliklerin çoğunluğu güvenlik odaklı oldu. Bu özelliklerse şöyle; şifre yöneticisi, doğum belgesi gibi dokümanların saklanabileceği kasa (Vault) ve bilgisayarınızı Dropbox hesabınıza yedekleyebileceğiniz yeni bir yöntem.

Dropbox Password olarak adlandırılan şifre yöneticisi, aslında adından da anlaşılabileceği gibi tüm şifrelerinizi tek bir yerde toplamınızı sağlıyor. Dropbox, bu özelliği kullanıcılarına sunabilmek için geçtiğimiz sene şifre yöneticisi Valt’u bünyesine katmıştı.

Şifre yönetimi ve güvenlik odaklı özellikler:

Şirketin şifre yönetimi özelliğini kullanıcılarına sunmasının sebeplerinden bir tanesi, şifre yönetiminin Dropbox kullanımının ana sebeplerinden bir tanesi olması. Dropbox Ürün Yöneticisi Timothy Young, insanların Dropbox’ı sadece şifreleri depolamak ya da yönetmek için kullanmadığını, ayrıca hâlihazırdaki şifre yöneticilerini Dropbox ile senkronize ettiklerini söyledi.

Şirketin güvenlik odaklı olarak getirdiği bir diğer özellik de Dropbox Vault. Bu özellik, hassas dokümanlarınızı Dropbox hesabınızda güvenli bir şekilde saklayabilmeniz için geliştirildi. Buradaki kasanızı altı haneli bir PIN ile şifreliyorsunuz. Dropbox da bu dosyaları; yüklendiğinde, indirildiğinde ve Dropbox sunucularında bulunduğu süre boyunca şifreliyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre acil bir durumda Dropbox Vault’a erişimi paylaşsanız bile tüm Dropbox hesabınıza erişilemeyecek.

Dropbox, ayrıca Mac ya da PC’nizdeki dosyaları otomatik olarak Dropbox’a yedekleyen yeni servisini de tanıttı. Young’a göre hangi dosyaların Dropbox’a yedekleneceği de seçilebilecek. Dropbox Password ve Vault, tüm Dropbox Plus mobil kullanıcıları için beta olarak kullanıma sunuldu. Şirket, bilgisayar yedekleme özelliğinin de Dropbox Basic, Professional ve Plus kullanıcıları için bugün kullanıma sunulacağını açıkladı.

Diğer özellikler:

Tüm bunlara ek olarak Dropbox, HelloSign e-imza özelliği üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde Dropbox’tan hiç çıkmadan doküman gönderebilecek, alabilecek ve imzalayabilecekler. Şirket, bu özelliğin üstünde de geçtiğimiz sene HelloSign’ı satın alması sonrası çalışmaya başladı. Dropbox, bu özelliğin önümüzdeki hafta kapalı betaya geçeceğini ve önümüzdeki ay tüm kullanıcılara sunulacağını açıkladı.

Dropbox’ın yayınladığı bir diğer özellik de Dropbox App Center. Bu özellik sayesinde Dropbox ile çalışan üçüncü parti uygulamaları kolaylıkla bulabileceksiniz. Bu bilgilere daha önce de ulaşılabiliyordu ancak hesap ayarları içerisinden uğraşmak gerekiyordu. Bu özelliğin betası, bugün bazı kullanıcılar için açıldı; tüm kullanıcılaraysa bu sene içerisinde açılacak.

Şirketin kullanıcılarına sunacağı bir diğer özellik de Dropbox Family olacak. Aile ödeme planı özelliği sayesinde tek bir ödeme planı altında 6 kişi yer alabiliyor. Bu özellik, önümüzdeki haftalarda Dropbox Plus kullanıcılarına; bu sene içerisinde de tüm kullanıcılara sunulacak.