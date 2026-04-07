Nisan 2026 Ford Fiyat Listesi Açıklandı

Ford, Nisan 2026 itibarıyla Türkiye’de geçerli güncel otomobil fiyatlarını duyurdu. Açıklanan listede hem içten yanmalı hem de elektrikli modeller birlikte yer alırken, özellikle yeni nesil elektrikli araçlar dikkat çekiyor.
Bu içerikte Ford’un Nisan 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve opsiyon detaylarını inceliyoruz. Aşağıdaki tabloda markanın güncel başlangıç fiyatlarını bulabilirsiniz.
Ford fiyat listesi - Nisan 2026
|Model
|Güncel Fiyatı (Nisan 2026)
|Yeni Puma
|2.029.300 TL
|Puma Gen-E
|2.097.000 TL
|Puma ST
|2.575.800 TL
|Kuga
|2.660.500 TL
|Explorer BEV
|2.156.600 TL
|Capri
|2.479.700 TL
Yeni Puma fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.0L EcoBoost 125PS Hibrit
|Titanium, Otomatik
|2.029.300 TL
|Bulunmuyor
|1.0L EcoBoost 155PS Hibrit
|ST-Line X, Otomatik
|2.224.600 TL
|Bulunmuyor
Yeni Puma, Ford’un kompakt SUV segmentindeki önemli modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Hibrit motor desteğiyle sunulan model, şehir içi kullanımda verimlilik sunarken kompakt yapısı sayesinde pratik bir sürüş deneyimi vadediyor.
Yeni Puma opsiyon fiyatları - Nisan 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|25.900 TL
|Tüm paketler
|Özel Renk
|48.900 TL
|Tüm paketler
|16" Çelik Stepne
|5.200 TL
|Tüm paketler
|Açılabilir Panoramik Cam Tavan
|67.500 TL
|ST-Line X
|Teknoloji Paketi
|62.000 TL
|Titanium
Puma Gen-E fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli 123 kW
|Premium, Otomatik
|2.097.000 TL
|2.055.300 TL
Puma Gen-E, Ford’un tamamen elektrikli kompakt SUV modeli olarak dikkat çekiyor. Şehir içi kullanım odaklı geliştirilen model, elektrikli altyapısı sayesinde sessiz ve verimli bir sürüş sunmayı hedefliyor.
Puma Gen-E opsiyon fiyatları - Nisan 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Açılabilir Panoramik Cam Tavan
|43.700 TL
|Premium
Puma ST fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.0L EcoBoost 160PS Hibrit
|ST, Otomatik
|2.575.800 TL
|Bulunmuyor
Puma ST, performans odaklı sürüş karakteriyle Puma ailesinin en sportif versiyonu olarak öne çıkıyor. Hibrit destekli motor yapısı ve güçlü sürüş dinamikleriyle daha dinamik bir kullanım isteyenlere hitap ediyor.
Puma ST opsiyon fiyatları - Nisan 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|26.200 TL
|-
|Özel Renk
|49.400 TL
|-
Kuga fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.5L EcoBoost 186PS
|Titanium, Otomatik
|2.660.500 TL
|Bulunmuyor
|1.5L EcoBoost 186PS
|Active X, Otomatik
|3.026.300 TL
|Bulunmuyor
|1.5L EcoBoost 186PS
|ST-Line X, Otomatik
|3.305.300 TL
|Bulunmuyor
Kuga, Ford’un C-SUV segmentindeki güçlü temsilcilerinden biri olarak geniş iç hacmi ve konfor odaklı yapısıyla öne çıkıyor. Farklı donanım seviyeleriyle hem aile hem de bireysel kullanıcılar için geniş bir kullanım alanı sunuyor.
Kuga opsiyon fiyatları - Nisan 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|26.600 TL
|Tüm paketler
|Özel Renk
|50.300 TL
|Tüm paketler
|Kış Paketi
|35.500 TL
|Tüm paketler
Explorer BEV fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|125 kW Elektrikli
|Select, Otomatik
|2.156.600 TL
|2.092.300 TL
|125 kW Elektrikli
|Premium, Otomatik
|2.350.500 TL
|2.350.500 TL
|250 kW AWD Elektrikli
|Premium, Otomatik
|4.034.800 TL
|4.034.800 TL
Explorer BEV, Ford’un tamamen elektrikli SUV segmentindeki yeni modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Farklı güç seçenekleri ve donanım seviyeleriyle sunulan model, elektrikli SUV pazarında geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.
Explorer BEV opsiyon fiyatları - Nisan 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Özel Renk
|24.500 TL
|Tüm paketler
|21" Alüminyum Jant
|24.500 TL
|Tüm paketler
|Isı Pompası
|107.700 TL
|Tüm paketler
|Sürüş Destek Paketi
|102.800 TL
|Select
|Sürüş Destek Paketi Premium
|88.100 TL
|Premium
|B&O Ses Sistemi
|31.200 TL
|Premium
Capri fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|125 kW Elektrikli
|Premium, Otomatik
|2.479.700 TL
|Bulunmuyor
|250 kW AWD Elektrikli
|Premium, Otomatik
|4.142.700 TL
|Bulunmuyor
Capri, Ford’un elektrikli SUV segmentinde konumlanan yeni modellerinden biri olarak dikkat çekiyor. Güçlü motor seçenekleri ve modern tasarımıyla hem performans hem de elektrikli mobiliteyi bir arada sunmayı hedefliyor.
Capri opsiyon fiyatları - Nisan 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|9.800 TL
|Tüm paketler
|Özel Renk
|25.000 TL
|Tüm paketler
|21" Alüminyum Jant
|24.500 TL
|Tüm paketler
|Isı Pompası
|107.700 TL
|Tüm paketler
|Sürüş Destek Paketi Premium
|88.100 TL
|Tüm paketler
|B&O Ses Sistemi
|31.200 TL
|Tüm paketler