Nisan 2026 Ford Fiyat Listesi Açıklandı

Ford’un Nisan 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın özellikle elektrikli modellerinde dikkat çeken fiyatlandırma ve kampanyalı seçenekler öne çıkarken, Puma Gen-E ve Explorer BEV gibi modeller erişilebilir elektrikli SUV segmentinde konumlanıyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Ford, Nisan 2026 itibarıyla Türkiye’de geçerli güncel otomobil fiyatlarını duyurdu. Açıklanan listede hem içten yanmalı hem de elektrikli modeller birlikte yer alırken, özellikle yeni nesil elektrikli araçlar dikkat çekiyor.

Bu içerikte Ford’un Nisan 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve opsiyon detaylarını inceliyoruz. Aşağıdaki tabloda markanın güncel başlangıç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Ford fiyat listesi - Nisan 2026

Model Güncel Fiyatı (Nisan 2026)
Yeni Puma 2.029.300 TL
Puma Gen-E 2.097.000 TL
Puma ST 2.575.800 TL
Kuga 2.660.500 TL
Explorer BEV 2.156.600 TL
Capri 2.479.700 TL

Yeni Puma fiyatları - Nisan 2026

Ford Puma

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.0L EcoBoost 125PS Hibrit Titanium, Otomatik 2.029.300 TL Bulunmuyor
1.0L EcoBoost 155PS Hibrit ST-Line X, Otomatik 2.224.600 TL Bulunmuyor

Yeni Puma, Ford’un kompakt SUV segmentindeki önemli modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Hibrit motor desteğiyle sunulan model, şehir içi kullanımda verimlilik sunarken kompakt yapısı sayesinde pratik bir sürüş deneyimi vadediyor.

Yeni Puma opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Boya 25.900 TL Tüm paketler
Özel Renk 48.900 TL Tüm paketler
16" Çelik Stepne 5.200 TL Tüm paketler
Açılabilir Panoramik Cam Tavan 67.500 TL ST-Line X
Teknoloji Paketi 62.000 TL Titanium

Puma Gen-E fiyatları - Nisan 2026

Ford Puma Gen-E

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli 123 kW Premium, Otomatik 2.097.000 TL 2.055.300 TL

Puma Gen-E, Ford’un tamamen elektrikli kompakt SUV modeli olarak dikkat çekiyor. Şehir içi kullanım odaklı geliştirilen model, elektrikli altyapısı sayesinde sessiz ve verimli bir sürüş sunmayı hedefliyor.

Puma Gen-E opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Açılabilir Panoramik Cam Tavan 43.700 TL Premium

Puma ST fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.0L EcoBoost 160PS Hibrit ST, Otomatik 2.575.800 TL Bulunmuyor

Puma ST, performans odaklı sürüş karakteriyle Puma ailesinin en sportif versiyonu olarak öne çıkıyor. Hibrit destekli motor yapısı ve güçlü sürüş dinamikleriyle daha dinamik bir kullanım isteyenlere hitap ediyor.

Puma ST opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 26.200 TL -
Özel Renk 49.400 TL -

Kuga fiyatları - Nisan 2026

Ford Kuga

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5L EcoBoost 186PS Titanium, Otomatik 2.660.500 TL Bulunmuyor
1.5L EcoBoost 186PS Active X, Otomatik 3.026.300 TL Bulunmuyor
1.5L EcoBoost 186PS ST-Line X, Otomatik 3.305.300 TL Bulunmuyor

Kuga, Ford’un C-SUV segmentindeki güçlü temsilcilerinden biri olarak geniş iç hacmi ve konfor odaklı yapısıyla öne çıkıyor. Farklı donanım seviyeleriyle hem aile hem de bireysel kullanıcılar için geniş bir kullanım alanı sunuyor.

Kuga opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Boya 26.600 TL Tüm paketler
Özel Renk 50.300 TL Tüm paketler
Kış Paketi 35.500 TL Tüm paketler

Explorer BEV fiyatları - Nisan 2026

Ford Explorer

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
125 kW Elektrikli Select, Otomatik 2.156.600 TL 2.092.300 TL
125 kW Elektrikli Premium, Otomatik 2.350.500 TL 2.350.500 TL
250 kW AWD Elektrikli Premium, Otomatik 4.034.800 TL 4.034.800 TL

Explorer BEV, Ford’un tamamen elektrikli SUV segmentindeki yeni modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Farklı güç seçenekleri ve donanım seviyeleriyle sunulan model, elektrikli SUV pazarında geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Explorer BEV opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Özel Renk 24.500 TL Tüm paketler
21" Alüminyum Jant 24.500 TL Tüm paketler
Isı Pompası 107.700 TL Tüm paketler
Sürüş Destek Paketi 102.800 TL Select
Sürüş Destek Paketi Premium 88.100 TL Premium
B&O Ses Sistemi 31.200 TL Premium

Capri fiyatları - Nisan 2026

Ford Capri

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
125 kW Elektrikli Premium, Otomatik 2.479.700 TL Bulunmuyor
250 kW AWD Elektrikli Premium, Otomatik 4.142.700 TL Bulunmuyor

Capri, Ford’un elektrikli SUV segmentinde konumlanan yeni modellerinden biri olarak dikkat çekiyor. Güçlü motor seçenekleri ve modern tasarımıyla hem performans hem de elektrikli mobiliteyi bir arada sunmayı hedefliyor.

Capri opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 9.800 TL Tüm paketler
Özel Renk 25.000 TL Tüm paketler
21" Alüminyum Jant 24.500 TL Tüm paketler
Isı Pompası 107.700 TL Tüm paketler
Sürüş Destek Paketi Premium 88.100 TL Tüm paketler
B&O Ses Sistemi 31.200 TL Tüm paketler
