Fransız lüks otomobil üreticisi DS, birbirinden yakışıklı üç otomobili ile Türkiye'de hizmet veriyor. Peki bu modellerden bir tanesine sahip olmanın bedeli ne kadar? İşte DS güncel fiyat listesi...

Çıktığı yolculuğa Citroen'in lüks markası olarak başlayan, 2014 yılı itibarıyla da bağımsız bir marka haline gelen DS, oldukça yakışıklı otomobiller üretiyor. Görene iç geçirten otomobiller, fiyatlarıyla cep yakıyor. Peki DS sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte Fransız markanın haziran ayında iki kez zam yaptığı güncel fiyat listesi... DS araba fiyatları - Haziran 2023 Model 1 Haziran Başlangıç Fiyatı 15 Haziran Başlangıç Fiyatı 4 1.400.300 TL 1.512.100 TL 7 1.893.300 TL 2.044.500 TL 9 2.400.700 TL 2.592.500 TL DS mayıs ayı fiyatları şöyleydi: Model Mayıs Başlangıç Fiyatı 4 1.365.800 TL 7 1.874.500 TL 9 2.264.800 TL DS 4 fiyatları - Haziran 2023 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L BlueHDi 130 HP, Dizel Performance Line, Otomatik 1.559.600 TL 1.5L BlueHDi 130 HP, Dizel Esprit de Voyage, Otomatik 1.721.100 TL 1.2L PureTech 130 HP, Benzinli Performance Line, Otomatik 1.512.100 TL 1.2L PureTech 130 HP, Benzinli Esprit de Voyage, Otomatik 1.673.600 TL DS 7 fiyatları - Haziran 2023 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L BlueHDi 130 HP, Dizel Opera, Otomatik 2.187.400 TL 1.5L BlueHDi 130 HP, Dizel Performance Line, Otomatik 2.044.500 TL 165 kW e-tense 225 HP, Hibrit Opera, Otomatik 2.395.200 TL 221 kW e-tense 300 HP, Hibrit Opera, Otomatik 2.870.000 TL 268 kW e-tense 360 HP, Hibrit Opera, Otomatik 3.237.800 TL DS 9 fiyatları - Haziran 2023 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2L PureTech 225 HP, Benzinli Opera, Otomatik 2.592.500 TL

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