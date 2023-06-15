Çıktığı yolculuğa Citroen'in lüks markası olarak başlayan, 2014 yılı itibarıyla da bağımsız bir marka haline gelen DS, oldukça yakışıklı otomobiller üretiyor. Görene iç geçirten otomobiller, fiyatlarıyla cep yakıyor.
Peki DS sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte Fransız markanın haziran ayında iki kez zam yaptığı güncel fiyat listesi...
DS araba fiyatları - Haziran 2023
|Model
|1 Haziran Başlangıç Fiyatı
|15 Haziran Başlangıç Fiyatı
|4
|1.400.300 TL
|1.512.100 TL
|7
|1.893.300 TL
|2.044.500 TL
|9
|2.400.700 TL
|2.592.500 TL
DS mayıs ayı fiyatları şöyleydi:
|Model
|Mayıs Başlangıç Fiyatı
|4
|1.365.800 TL
|7
|1.874.500 TL
|9
|2.264.800 TL
DS 4 fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L BlueHDi 130 HP, Dizel
|Performance Line, Otomatik
|1.559.600 TL
|1.5L BlueHDi 130 HP, Dizel
|Esprit de Voyage, Otomatik
|1.721.100 TL
|1.2L PureTech 130 HP, Benzinli
|Performance Line, Otomatik
|1.512.100 TL
|1.2L PureTech 130 HP, Benzinli
|Esprit de Voyage, Otomatik
|1.673.600 TL
DS 7 fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L BlueHDi 130 HP, Dizel
|Opera, Otomatik
|2.187.400 TL
|1.5L BlueHDi 130 HP, Dizel
|Performance Line, Otomatik
|2.044.500 TL
|165 kW e-tense 225 HP, Hibrit
|Opera, Otomatik
|2.395.200 TL
|221 kW e-tense 300 HP, Hibrit
|Opera, Otomatik
|2.870.000 TL
|268 kW e-tense 360 HP, Hibrit
|Opera, Otomatik
|3.237.800 TL
DS 9 fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2L PureTech 225 HP, Benzinli
|Opera, Otomatik
|2.592.500 TL