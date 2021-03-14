DSC Galatarasay'ın Düzenlediği 'Hello, Tensorflow' Başlıyor

DSC Galatasaray öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen 'Hello, Tensorflow' kampı 15 Mart'ta başlıyor. 31 Mart'a kadar devam edecek etkinlik kapsamında yapay zeka teknolojilerine dair dersler verilecek.

Google Developer Students Club Galatasaray ekibinin hazırladığı ücretsiz ve sertifikalı bir eğitim kampı olan 'Hello, Tensorflow' başlıyor. 15-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kamp kapsamında yapay zekanın en önemli kütüphanesi olan Tensorflow, alanında uzman farklı eğitimciler tarafından ele alınacak.

AI101 dersiyle yapay zekayı ve mantığını kavramaya yönelik ilk dersle başlayacak olan kamp, toplam 9 dersten oluşacak ve yaklaşık 14 saat + AI TALKS uzunluğunda olacak. Tüm bu dersleri aralarında Google Developer Expert Yusuf Sarıgöz'ün de yer aldığı uzman eğitimciler verecek.

'Hello, Tensorflow' kampında neler var?

Etkinlik kapsamında tüm dersler, interaktif ve çevrimiçi bir şekilde DSC Galatasaray YouTube kanalında yapılacak. Bu sayede katılımcılar anlık sorularını uzmanlara sorabilme fırsatına sahip olacak. Ayrıca katılımcılar düzenli katılım ve başarı sağlamaları durumunda başarı sertifikası ile ödüllendirilecek.

DSC Galatasaray'ın düzenlediği bu etkinlik hakkında daha fazla bilgi edinmek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.