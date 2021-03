Facebook, videoların görsel, işitsel ve metinsel içeriklerinden öğrenebilen yeni yapay zeka projesini duyurdu. Learning from Videos (Videolardan Öğrenme) isimli bu proje, geleceğin 'insanlar gibi öğrenebilen' makineleri için atılan önemli bir adım.

Yapay zeka algoritmaları, artık her gün ziyaret ettiğimiz platformlarda, elimize aldığımız telefonlarda, kısaca hayatımızın her anında bizimle. Bu da yaşanacak her büyük yeniliğin aslında temelde yapay zeka algoritmalarında yaşanacak gelişmelere bağlı olduğu anlamına geliyor.

Bu sebeple tüm teknoloji devleri, her seferinde, daha iyi öğrenebilen, daha 'zeki' yapay zekaları için çalışıyor. Ancak geldiğimiz noktada halen daha bir yapay zekanın öğrenme şekli bir insanın öğrenme biçiminden oldukça farklı. Fakat gelecekte yapay zekaların giderek daha fazla insan gibi düşünebilir hale geleceği düşünülüyor. Facebook tarafından duyurulan yeni bir proje ise gelecekte insanlar gibi öğrenebilecek makineler için atılan önemli bir adım.

Videolardan her yönüyle öğrenebilen bir yapay zeka:

Facebook'un bünyesinde barındırdığı tüm platformların temel çalışma prensibinin altında da yapay zeka algoritmaları var. Karşımıza çıkan tüm reklamlar ve öneriler gücünü yapay zekadan alıyor. Facebook'un yeni projesi Learning from Videos da bir yandan kullanıcılarına daha tutarlı ve ilgili öneriler sunarken bir yandan da geleceğin insan gibi öğrenebilen makinelerinde kullanılacak yapay zeka için bir tür giriş olmuş olacak.

Learning from Videos algoritmaları Facebook platformlarına yüklenmiş tüm videoların görsel, metinsel ve işitsel ögelerini öğrenebilecek. Yeni projenin ilk uygulaması ise Instagram Reels videoları üzerinde kullanılmaya başlandı. Böylece kullanıcıların karşısına ilgi alanlarına ve sevdikleri içeriklere göre daha tutarlı videolar çıkarılacak.

Videolardan öğrenme yapay zeka için zorlu bir görev çünkü örneğin bir videoda yer alan gürültü kirliliği gibi bazı durumlar öğrenmeyi güçleştirebiliyor. Ancak bu alanda yapılan çeşitli çalışmalar var ve Facebook da bir süredir benzer algoritmaları kullanıyor. Örnek vermek gerekirse Facebook, içeriklerde yer alan nefret söylemlerinin ses üzerinden tespit edilmesi noktasında başarılı sonuçlar elde etmiş durumda.

Learning from Videos algoritması tüm ülkelerde, tüm diller için kullanılabilecek. Aynı zamanda gelecekte karşımıza çıkacak daha ileri öğrenme yeteneğine sahip yapay zekalı makineler için de önemli bir başlangıç noktası olmuş olacak.