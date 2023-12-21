Dünya Sağlık Örgütü, yeni COVID-19 varyantı JN.1 için uyarı yaptı. Yapılan açıklamaya göre yeni varyant, dünya genelinde yayılmaya başladı ve bu kışın zorlu geçmesine neden olabilir.

Kış mevsiminin kendisini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) önemli bir açıklama geldi. Yetkililer, COVID-19'un bu kış zorlayıcı olabileceğini, yani yüksek vaka sayılarının görülebileceğini söylüyorlar. Bunun nedeni, JN.1 olarak isimlendirilen yeni bir COVID-19 varyantı.

ABD, Çin ve Hindistan gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu ülkelere ulaştığı bilinen JN.1, "Omicron" olarak bilinen COVID türünün alt varyantı. "Dikkate alınması gereken varyant" olarak tanımlanan JN.1, henüz kamu sağlığını tehdit edecek kadar yaygın değil ancak bu durum, ilerleyen dönemlerde değişebilir.

JN.1'in daha fazla hasta edeceğine ilişkin bir bulgu yok

JN.1 varyantı, diğer COVID-19 varyantlarına karşı üstünlük sağlamaya başlamış durumda. Örneğin ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre bu varyant, ülkede en hızlı yayılan enfeksiyonların başında geliyor. Ancak bu demek değil ki başımız dertte. Uzmanlar, en azından şu an için JN.1'in diğer varyantlardan daha fazla hasta edeceğine ilişkin hiçbir bulguya rastlamadılar.

Dünya Sağlık Örgütü, JN.1 varyantından korunmak isteyenlerin neler yapabileceklerine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Buna göre;

Kalabalık ve kapalı alanlarda maske takmak

Öksürdüğünüzde ve hapşırdığınızda ağzınızı kapatmak

Ellerinizi düzenli olarak yıkamak

düzenli olarak yıkamak Belirti göstermeniz hâlinde test yaptırmak

(Riskli kategorilerdekiler için) Güncel Covid ve grip aşılarını yaptırmak

gibi önlemler alabilirsiniz.