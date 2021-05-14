Gittikçe dijitalleşen dünyamızda tek telefon ve tek hat bazen yeterli olmuyor. İki farklı hat için iki farklı telefon kullananların yararlanabileceği en uygun fiyatlı Dual SIM takılabilen telefonları sizler için listeledik.

Günümüzde çalışan insanların çoğu iş ve kişisel telefonları olmak üzere iki farklı telefon kullanıyorlar. Böylece kişisel bilgilerinin ve kişilerinin olduğu telefonla, tamamen iş ile ilgili kişilerin ve mail adreslerinin olduğu telefonları ayrı kalabiliyor.

Çift SIM kartlı akıllı telefonlar, iki akıllı telefonla yapabileceğiniz her şeyi tek telefona indirgemenize izin veriyor. İş ve kişisel ya da yurtiçi ve yurtdışı hatlarınızı tek bir yerde kullanabileceğiniz telefonların çoğunun üreticisi ise Çin pazarında bulunuyor. Biz de iki farklı hattı tek bir telefonda kullanmak isteyen okuyucularımız için ülkemizde bulunan çift SIM kartlı telefonları listeledik.

Dual SIM (Çift SIM) destekli uygun fiyatlı telefonlar:

Samsung Galaxy A10

Huawei P40 LITE

Huawei P30

Xiaomi Redmi Note 9S

Xiaomi Poco X3

Xiaomi Mi 10T Pro

Listemizin en uygun fiyatlı telefonu Samsung Galaxy A10s

Ağırlık: 168 gr

Ekran boyutu: 6,2”

Saklama alanı: 32 GB

Kamera: 13 MP

Pil kapasitesi: 3400 mAh

Samsung’un Galaxy A serisi, şirketin bugüne kadarki en çeşitli akıllı telefon serisi olarak görülüyor. Galaxy A90, bir akıllı telefonda bulunması gereken her şeyi bulunduruyorken, mütevazi Galaxy A10, fiyatına nazaran etkileyici bir hizmet veriyor.

Sayısal olarak kendinden yüksek olan serideki diğer modellerine tasarım olarak benzeyen A10, elbette serinin diğer modelleriyle özellik açısından yarışamıyor. Listemizdeki en uygun fiyata sahip olan telefon, fiyatına göre oldukça iddialı bir performans sergiliyor. Ürünün GittiGidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratmayan Huawei P40 LITE E

Ağırlık: 183 gr

Ekran boyutu: 6,4”

Saklama alanı: 128 GB

Kamera: 48 MP

Pil kapasitesi: 4200 mAh

Üst segment telefon modelleri arasında yer alan Huawei’nin P serisinde bulunan Huawei P40 Lite E, bulunduğu seriye göre biraz daha düşük özellikli bir telefon. Tam bir fiyat performans ürünü olan Huawei P40 Lite E, kullanıcılarını asla hayal kırıklığına uğratmıyor. Ön kamerasının ekranın içinde olması ve ana kamerasının üç farklı kameradan oluşması, telefonu modaya uygun hale getirdiği gibi kamera kalitesini de artırıyor. Ürünün GittiGidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Orta segment bir telefon: Huawei P30 LITE

Ağırlık: 159 gr

Ekran boyutu: 6,15”

Saklama alanı: 128 GB

Kamera: 48 MP

Pil kapasitesi: 3340 mAh

Huawei’nin üst segment amiral gemi telefonlarının Lite sürümlerinden biri olan P30, yine bir fiyat performans ürünü. Huawei P30 Lite’ın öne çıktığı en önemli özelliği ise yanar dönerli arka paneli. Orta sınıf bir telefon modeli olan Huawei P30 Lite, fotoğraf özellikleri olarak fiyatına göre oldukça uygun bir telefon. Ancak Huawei P30 Lite’ın ne yazık ki su geçirmezlik özelliği bulunmuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Efsane pil ömrü ile Xiaomi Redmi Note 9S

Ağırlık: 209 gr

Ekran boyutu: 6,53”

Saklama alanı: 64 GB / 128 GB

Kamera: 13 MP

Pil kapasitesi: 5020 mAh

Redmi Note 9S, listemizdeki en iyi fiyat performans telefonlarından biri. Note 9S, iyi performansı, kameraları, pil ömrü ve fiyatı ile kullanıcılarına harika bir deneyim sunuyor. Redmi, Geekbench pil ömrü testinde bugüne kadar görülen en uzun süreyi kaydeden telefon. Ülkemizde de rahatlıkla bulabileceğiniz bu telefon, fiyatına göre oldukça etkileyici bir performans sergiliyor. Ürünün GittiGidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kaliteli görünüşü ile Xiaomi Poco X3 NFC

Ağırlık: 215 gr

Ekran boyutu: 6,67”

Saklama alanı: 128 GB

Kamera: 64 MP

Pil kapasitesi: 5160 mAh

Pilinin büyük olması her ne kadar Xiaomi Poco X3’ü hantal hale getirse de, telefon estetik olarak kullanıcısını tatmin ediyor. Harika bir kamerası, ekranı ve uzun süreli pil ömrüyle kullanıcılarına iyi bir performans sunan Xiaomi Poco X3, telefon fiyatlarının uçtuğu günümüzde oldukça tercih edilebilir bir seçenek. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Listenin en pahalı ancak en kalitelisi: Xiaomi Mi 10T Pro

Ağırlık: 218 gr

Ekran boyutu: 6,67”

Saklama alanı: 256 GB

Kamera: 108 MP

Pil kapasitesi: 5000 mAh

Xiaomi markasının en iyi önerilerinden biri olan Xiaomi Mi 10T, OIED panele, kablosuz şarja ve tasarımda diğer modellere göre iyileştirmelere sahip. Güçlü Snapdragon 865 işlemcisi, 144 Hz ekranı, 108 MP kamerası ve inanılmaz pil gücü, Xiaomi Mi 10T Pro’yu diğer marka ve modellere karşı rakipsiz hale getiriyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.