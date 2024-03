Vizyona girişinden bu yana 3 haftadan biraz fazla süre geçen Dune: Part 2, gişede 500 milyon dolara koşarken ilk filmin tüm hasılatını geride bıraktı.

Mart ayının başında Dune: Part 2 sinema salonlarında vizyona girdi. Film, 2024 yılının ilk büyük filmi olmayı da başardı. Hatta geçtiğimiz hafta vizyona giren Kung Fu Panda 4 ve sahip olduğu hayran kitlesi bile Dune: Part 2 için olan ilgiyi durduramadı. Görünüşe göre yapım, 600 milyon doları zorlayacak.

Dune, yılın zirvesine oynuyor

Frank Herbert'ün bilim kurgu efsanesi olan serisi Dune'un uyaralaması, muhtemelen bu haftanın sonunda 500 milyon doları geride bırakacak. Şu anda yapımın gişede elde ettiği miktar ise 494,7 milyon doları bulmuş durumda. Yapım, 2024 yılının hem ABD içinde hem de dünya çapında en çok gişe yapan filmi konumunda bulunuyor. Filmin pandemi sonrası çıkan yapımlar arasında 500 milyon dolar barajını geçen çok fazla film bulunmuyor. Analizler ise filmin 600 milyon doları bulabileceğini ifade ediyor.

Kung Fu Panda 4 ise geçtiğimiz hafta ABD'de gişede en yüksek gişe yapan film oldu. 30 milyon dolar gişe yapan film, dünya çapında ise 176,5 milyon doları buldu. Dreamworks'ün önceki yapımları 500-600 milyon dolarlık gişe rakamlarını bulmuştu. Her iki film de önümüzdeki haftalarda Ghostbusters: Frozen Empire, Godzilla x Kong: The New Empire gibi yapımlarla mücadele edecek. Yine de Dune, başarısını devam ettirmesi durumunda Warner Bros tarafından daha uzun süre vizyonda tutulabilir.

Dune: Part 2, şimdiden ilk filmin tüm hasılatını geçmiş durumda